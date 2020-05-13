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Рафаилов: Женские команды у клубов УПЛ - это бред
Идея с женскими командами нравится не всем
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов раскритиковал идею о том, что каждый клуб УПЛ будет обязан завести женские команды.
"Это бред. Это какая-то пиар-акция президента УАФ, или он какие-то дивиденды на этом хочет заработать.
Интересно, люди, которые за это голосовали, понимают, о чем идет речь?
Во-первых, мне не нравится, что убирают команды U-21. Эти футболисты с 19-до 21 года, куда они пойдут? Много ли молодежи сейчас играет в УПЛ? Где они будут играть?
Тем более сейчас иногда денег не хватает на одну команду, а они хотят организовать еще одну лигу. Давайте обязуем, чтобы клубы, как Реал и Барселона, имели баскетбольные команды, футзал, футбол на траве и все остальное.
Кто-то вообще просчитывал что это такое? Где эти женские команды будут жить, как делить базу с первыми командами, тренировки, душевые… Это ужасный проект, это бред", - сказал Рафаилов.