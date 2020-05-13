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Рафаилов сообщил, как в Заре определялись с кандидатурой Скрипника

Премьер-лига
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Когда выбирали коуча

Рафаилов сообщил, как в Заре определялись с кандидатурой Скрипника
Новина українською

Бывшего гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова, который работал на этой должности 10 лет и ушел в отставку в начале 2020 года, спросили, как происходило назначение коуча Виктора Скрипника.

Этот тренер возглавил главную команду летом 2019 года. Сейчас "Заря" с ним занимает второе место в УПЛ.

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Конечно вопрос тренера с президентом Евгением Геллером утверждался... Но пришел с этим вопросом я.

Рафаилов также отметил, что очень доволен работой Скрипника, хотя признался, что обоим тренерам, и ему, и прежнему Юрию Вернидубу, с ним как гендиректором трудно работалось.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Евгений Геллер
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Источник:
Вацко live

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