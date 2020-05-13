Пролетарское общество. Динамо исполнилось 93 года

Сегодня, 13 мая 1927, считается датой основания футбольного клуба "Динамо" Киев.

Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.

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Регистрация Киевского ПСТ "Динамо" 13 мая 1927 года, в рамках которого и был основан впоследствии футбольную команду, подтвержденная документами, находящихся в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления.

1927 год отражен и в официальных документах и ​​справочниках ФИФА и УЕФА.