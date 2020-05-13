Лучший наставник в истории Динамо. Бело-синие вспоминают Лобановского

13 мая 2002 умер лучший наставник в истории "Динамо" и украинского футбола Валерий Лобановский.

С каждым годом эта потеря ощущается все сильнее. Валерий Васильевич был явлением не только нашего, но и мирового футбола. Специалист, который оставил после себя целое направление футбольной мысли.

Хорошие тренеры от крупных отличаются не только выигранными трофеями. Главное отличие - это наследие. То, что они оставили будущим поколениям, коллегам и болельщикам.

Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых футбольных стран. Командами Лобановского увлекалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.

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Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, но его команды приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе.

Для истории "Динамо" это был не просто успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил наш клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привила менталитет победителей.

Страсть к совершенствованию, победе и развитию - это была визитная карточка работы Валерия Васильевича.

Культовые европейские футбольные издания France Football и Four-Four-Two включили Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров за всю историю мирового футбола. Это серьезное признание заслуг украинского специалиста, но для нас, динамовцев, он и без того навсегда останется номером один.

"Копировать красивые образцы, догонять кого-то - занятие бесперспективное. Опережать - вот то, что вдохновляет в работе" (с) Валерий Лобановский.