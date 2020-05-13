Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший наставник в истории Динамо. Бело-синие вспоминают Лобановского
18 лет назад не стало "Мэтра"
13 мая 2002 умер лучший наставник в истории "Динамо" и украинского футбола Валерий Лобановский.
С каждым годом эта потеря ощущается все сильнее. Валерий Васильевич был явлением не только нашего, но и мирового футбола. Специалист, который оставил после себя целое направление футбольной мысли.
Хорошие тренеры от крупных отличаются не только выигранными трофеями. Главное отличие - это наследие. То, что они оставили будущим поколениям, коллегам и болельщикам.
Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых футбольных стран. Командами Лобановского увлекалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.
Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, но его команды приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе.
Для истории "Динамо" это был не просто успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил наш клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привила менталитет победителей.
Страсть к совершенствованию, победе и развитию - это была визитная карточка работы Валерия Васильевича.
Культовые европейские футбольные издания France Football и Four-Four-Two включили Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров за всю историю мирового футбола. Это серьезное признание заслуг украинского специалиста, но для нас, динамовцев, он и без того навсегда останется номером один.
"Копировать красивые образцы, догонять кого-то - занятие бесперспективное. Опережать - вот то, что вдохновляет в работе" (с) Валерий Лобановский.
Новости по теме
- 10:28 Украинские Из-за карантина внесены изменения в мероприятия памяти Валерия Лобановского
- 09:22 Украинские Штанге вспомнил требование Лобановского относительно первых 5 минут и сравнение игроков с собаками
- 19:25 Украинские В 2001 году Украина с Шевченко и Ребровым не пробилась на ЧМ через стыки. Это был третий и не последний провал в плей-офф