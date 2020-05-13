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Милош Нинкович: Джокович следит за выступлениями Динамо
История о Шевченко
Центральный хавбек "Динамо" в 2004-2013 серб Милош Нинкович рассказал о заинтересованности теннисиста-соотечественника Новака Джоковича киевским клубом.
Когда Андрей Шевченко вернулся с "Челси" в "Динамо", он очень просил меня дать ему номер Джоковича. В Лондоне был турнир, он хотел с ним встретиться. Дружат они до сих пор.
Джокович много знает о "Динамо". Он следил за выступлениями Киева в Лиге чемпионов.
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Источник:SportArenaTV
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Komendor (Запорожье)
13.05.2020 в 12:44
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