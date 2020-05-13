Милош Нинкович: Джокович следит за выступлениями Динамо

Центральный хавбек "Динамо" в 2004-2013 серб Милош Нинкович рассказал о заинтересованности теннисиста-соотечественника Новака Джоковича киевским клубом.

Когда Андрей Шевченко вернулся с "Челси" в "Динамо", он очень просил меня дать ему номер Джоковича. В Лондоне был турнир, он хотел с ним встретиться. Дружат они до сих пор.

Джокович много знает о "Динамо". Он следил за выступлениями Киева в Лиге чемпионов.