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Милош Нинкович: Джокович следит за выступлениями Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

История о Шевченко

Милош Нинкович: Джокович следит за выступлениями Динамо
Новина українською

Центральный хавбек "Динамо" в 2004-2013 серб Милош Нинкович рассказал о заинтересованности теннисиста-соотечественника Новака Джоковича киевским клубом.

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Когда Андрей Шевченко вернулся с "Челси" в "Динамо", он очень просил меня дать ему номер Джоковича. В Лондоне был турнир, он хотел с ним встретиться. Дружат они до сих пор.

Джокович много знает о "Динамо". Он следил за выступлениями Киева в Лиге чемпионов.

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В статье: Андрей Шевченко Милош Нинкович Динамо (Киев) Новак Джокович Челси (Лондон)
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Источник:
SportArenaTV

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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
13.05.2020 в 12:44
Ну и что? Ну и зачем?
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