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Карпаты нашли средства для тестирования на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Только вчера их еще не было

Карпаты нашли средства для тестирования на коронавирус
Новина українською

Исполнительный директор "зелено-белых" Ростислав Ящишин заявил, что "Карпаты" планируют вскоре сдать тесты на коронавирус.

Хотя накануне представитель менеджмента клуба заявлял, что у "Карпат" нет средств, необходимых для прохождения тестирования на COVID-19. Из-за этого команда не может возобновить тренировки.

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Новую информацию подтвердил и главный тренер львовской команды Роман Санжар.

Тестирование пройдут футболисты и тренерский штаб. 15 мая у нас запланирован сбор. Команда пройдет тесты. Если все будет нормально, то начнем включаться в процесс.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин коронавирус тестирование карантин
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Источник:
sportarena

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
13.05.2020 в 13:15
Думаю, два термометри купили. В кредит
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