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Карпаты нашли средства для тестирования на коронавирус
Только вчера их еще не было
Исполнительный директор "зелено-белых" Ростислав Ящишин заявил, что "Карпаты" планируют вскоре сдать тесты на коронавирус.
Хотя накануне представитель менеджмента клуба заявлял, что у "Карпат" нет средств, необходимых для прохождения тестирования на COVID-19. Из-за этого команда не может возобновить тренировки.
Новую информацию подтвердил и главный тренер львовской команды Роман Санжар.
Тестирование пройдут футболисты и тренерский штаб. 15 мая у нас запланирован сбор. Команда пройдет тесты. Если все будет нормально, то начнем включаться в процесс.