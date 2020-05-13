Карпаты нашли средства для тестирования на коронавирус

Исполнительный директор "зелено-белых" Ростислав Ящишин заявил, что "Карпаты" планируют вскоре сдать тесты на коронавирус.

Хотя накануне представитель менеджмента клуба заявлял, что у "Карпат" нет средств, необходимых для прохождения тестирования на COVID-19. Из-за этого команда не может возобновить тренировки.

Читайте также Карпаты к групповым тренировкам не вернутся

Новую информацию подтвердил и главный тренер львовской команды Роман Санжар.