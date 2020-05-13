Бразильский легионер: Шахтер - гранд, а играть здесь - привилегия

Центральный полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио в разговоре с бразильской прессой рассказал о донецком клубе.

"Шахтер" - гранд, а играть здесь, безусловно, привилегия. В клубе есть 14 бразильцев. Двое взяли украинское гражданство (Жуниор Мораес и Марлос). У меня со всеми хорошие отношения, и очень хорошо иметь побольше людей из своей страны в иностранном клубе. Это очень облегчает адаптацию", - сказал футболист в разговоре с Bola VIP.

В 2014-2018 годах Маркос Антонио играл за молодежные команды бразильского "Атлетико Паранаэнсе".