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Бразильский легионер: Шахтер - гранд, а играть здесь - привилегия

Премьер-лига
(1 голосов)

Высказался и о "Атлетико Паранаэнсе"

Бразильский легионер: Шахтер - гранд, а играть здесь - привилегия
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио в разговоре с бразильской прессой рассказал о донецком клубе.

"Шахтер" - гранд, а играть здесь, безусловно, привилегия. В клубе есть 14 бразильцев. Двое взяли украинское гражданство (Жуниор Мораес и Марлос).

У меня со всеми хорошие отношения, и очень хорошо иметь побольше людей из своей страны в иностранном клубе. Это очень облегчает адаптацию", - сказал футболист в разговоре с Bola VIP.

В 2014-2018 годах Маркос Антонио играл за молодежные команды бразильского "Атлетико Паранаэнсе".

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У меня осталась симпатия к "Атлетико", потому что именно этот клуб создал меня как игрока и дал мне необходимую основу для продолжения своего пути в футболе. Это клуб, которым я восхищаюсь и который уважаю.

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В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Маркос Антонио
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Комментарии (1)
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Evgenariys (Чернигов)
13.05.2020 в 13:49
бомж-гранд, видать его коцел даша укусила
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