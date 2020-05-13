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Бразильский легионер: Шахтер - гранд, а играть здесь - привилегия
Высказался и о "Атлетико Паранаэнсе"
Центральный полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио в разговоре с бразильской прессой рассказал о донецком клубе.
"Шахтер" - гранд, а играть здесь, безусловно, привилегия. В клубе есть 14 бразильцев. Двое взяли украинское гражданство (Жуниор Мораес и Марлос).
У меня со всеми хорошие отношения, и очень хорошо иметь побольше людей из своей страны в иностранном клубе. Это очень облегчает адаптацию", - сказал футболист в разговоре с Bola VIP.
В 2014-2018 годах Маркос Антонио играл за молодежные команды бразильского "Атлетико Паранаэнсе".
У меня осталась симпатия к "Атлетико", потому что именно этот клуб создал меня как игрока и дал мне необходимую основу для продолжения своего пути в футболе. Это клуб, которым я восхищаюсь и который уважаю.