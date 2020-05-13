Франков - телекомментатор. О скандале с рекламой Приватбанка, Джулае и нелюбовь Коломойского

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков рассказал о своем тройном опыте в работе телевизионным комментатором.

В первом случае он комментировал на 1+1 матчи УПЛ вместе с Александром Гливинским.

Он - на украинском, я - на русском. Я был приглашенным гостем, экспертом в какой-то степени. Так мы и работали.

Телеканал прекратил сотрудничество с Артемом Франковым после матча "Днепр" - "Карпаты" из-за случая с рекламой и тем, как он на нее отреагировал.

Это идиотизм нашего телевидения, когда комментатор говорит, потом внезапно прерывается, пауза, а это значит, что ему в наушник из студии говорят: "Так, время рекламы". Он прерывает свою фразу и начинает "лупить" рекламу. Формальная причина была такова: после рекламы в эфире "ПриватБанк - ваша точка опоры", чтобы это не выглядело настолько грубо, я сказал: "А если у тебя в руках хорошая точка опоры, то ты можешь перевернуть землю", как говорил классик. Говорили, что я что-то нарушил, влез в рекламу, высмеял ее ...Лично со мной никто об этом не говорил. Я был гонорарщиком, а не штатным работником "плюсов". Поэтому просто разорвали любые отношения со мной. Мы как раз ехали из Днепра в Харьков, должны были комментировать матч "Металлиста". И ту игру комментировали уже без меня. Поэтому я просто так прокатился на свою малую родину. На этом история закончилась.

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Неофициально, по словам Артема Франкова, говорили, что он слишком много себе позволял в эфире.

А еще меня не любит "хозяин", главный бенефициар "плюсов" (олигарх Игорь Коломойский, - ред.). Я бы не хотел никому предъявлять претензий, особенно главному бенефициару. Где я, а где он? Честно говоря меня эта тема удивляет, если это правда.

В другом случае Артем Франков комментировал футбольные матчи вместе с Дмитрием Джулаем.

Под запись матчи финала Кубка Англии 1960-1970-х годов. Это было прекрасно, хорошо набил руку. Поэтому если я что-то и умею комментировать, то в результате той работы.

Третий опыт у Франкова был с черниговской "Десной", когда команда выступала в Киеве.