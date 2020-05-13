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УПЛ возобновится не раньше 6 июня. Всё зависит от решения МОЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский футбол 30 мая вряд ли вернётся

УПЛ возобновится не раньше 6 июня. Всё зависит от решения МОЗ
UA-Футбол
Новина українською

Возвращение украинской Премьер-лиги может быть отложено ещё на неделю. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

В настоящий момент профессиональные команды Украины уже могут приступить к тренировкам, однако существует ряд ограничений. Следующее послабление карантина может состояться 22 мая, что расширит возможности клубов для тренировок и проведения контрольных матчей. В таком случае, подготовиться к возобновлению УПЛ в последних числах весны команды не успевают.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ, чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.

Напомним, изначально планировалось возобновить УПЛ 30 мая, а завершить сезон 13 июля. Сейчас эти даты придётся немного сдвинуть.

Ранее мы сообщали, что первые матчи чемпионатов Первой и Второй лиг запланированы на 2 июня.

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В статье: коронавирус
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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Киев)
13.05.2020 в 15:31
Надо обязательно доиграть хотя бы третий круг, даже и без зрителей.
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0
0
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
13.05.2020 в 15:25
Отличная мысль по поводу болельщиков. Продавать билеты на безопасном расстоянии. Стюарды должны следить за соблюдением дистанции на трибунах. С нашей посещаемостью, вполне реально рассадить даже всех желающих на большинстве матчей.
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0
Пришта Литин (Киев)
13.05.2020 в 15:33
Хорошо и Луганск вернуть в Украину.
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ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
13.05.2020 в 15:49
Кто ж спорит. Отлично было бы вернуть.
+1
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