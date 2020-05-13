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УПЛ возобновится не раньше 6 июня. Всё зависит от решения МОЗ
Украинский футбол 30 мая вряд ли вернётся
Возвращение украинской Премьер-лиги может быть отложено ещё на неделю. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
В настоящий момент профессиональные команды Украины уже могут приступить к тренировкам, однако существует ряд ограничений. Следующее послабление карантина может состояться 22 мая, что расширит возможности клубов для тренировок и проведения контрольных матчей. В таком случае, подготовиться к возобновлению УПЛ в последних числах весны команды не успевают.
Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ, чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.
Напомним, изначально планировалось возобновить УПЛ 30 мая, а завершить сезон 13 июля. Сейчас эти даты придётся немного сдвинуть.
Ранее мы сообщали, что первые матчи чемпионатов Первой и Второй лиг запланированы на 2 июня.