УПЛ возобновится не раньше 6 июня. Всё зависит от решения МОЗ

Возвращение украинской Премьер-лиги может быть отложено ещё на неделю. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

В настоящий момент профессиональные команды Украины уже могут приступить к тренировкам, однако существует ряд ограничений. Следующее послабление карантина может состояться 22 мая, что расширит возможности клубов для тренировок и проведения контрольных матчей. В таком случае, подготовиться к возобновлению УПЛ в последних числах весны команды не успевают.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ, чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.

Напомним, изначально планировалось возобновить УПЛ 30 мая, а завершить сезон 13 июля. Сейчас эти даты придётся немного сдвинуть.

Ранее мы сообщали, что первые матчи чемпионатов Первой и Второй лиг запланированы на 2 июня.