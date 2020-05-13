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Денис Попов о случае заболевания коронавирусом в Минае: Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом
Динамо вышло из карантина и приступило к тренировкам
Защитник “Динамо” Денис Попов рассказал о том, как прошла первая командная тренировка “бело-синих” после смягчения карантинных ограничений в Украине.
- Тренировка прошла хорошо и продуктивно. Я был рад всех видеть, ведь очень скучал по партнерам, по команде. Думаю, занятие прошло удачно для всех. Мы рады вернуться на футбольное поле и возобновить полноценные тренировки.
- На что была направлена тренировка, какие упражнения выполняли?
- Была хорошая тренировка: провели разминку, играли в квадратах, затем провели мини-турнир на три команды, а в конце занятия была индивидуальная работа.
- Насколько сложно было вернуться к полноценной командной работе?
- Не могу сказать, что было тяжело, ведь тренерский штаб на время карантина давал нам домашнее задание, которое мы выполняли. Поэтому подошли к командным тренировкам в более-менее хорошей форме, не разобранные.
- Каким было вступительное слово от Алексея Михайличенко?
- Главный тренер сказал, что карантин еще полностью не закончен и необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности. Нужно думать не только о себе и своей семье, но и о команде и всех сотрудниках клуба.
- Какие меры предосторожности предприняты сейчас на базе?
- Весь персонал ходит в масках, некоторые - и в перчатках. На каждом этаже возле лифтов установлены антисептики, чтобы дезинфицировать руки.
- “Динамо” ориентируется в тренировочном процессе на заявленное возобновление сезона 30 мая? По вашему мнению, команда успеет подготовиться к этой базовой дате?
- Да, точных дат еще не знаем, но мы начали работу, ориентируясь на возобновление чемпионата 30 мая. Любой футболист хочет поскорее вернуться к игре, быть в тонусе. Глядя на сегодняшнюю тренировку, ребята не растеряли форму, есть нормальное движение на поле. В принципе, как тренерский штаб решит, так мы и будем двигаться.
- Еще не идет речи о спаррингах, например, с молодежной командой?
- О спаррингах еще не слышал, тренерский штаб пока такой информации не давал.
- Вы слышали, что в “Минае”, сопернике “Динамо” в полуфинале Кубка Украины, есть первый футболист, заразившийся коронавирусом? Не успели обсудить это в команде?
- В команде это не обсуждали, но я читал такую новость в прессе. Конечно, это большая проблема - как для самого игрока, так и для клуба. Им нужно изолироваться, чтобы уберечь себя. Считаю, что радоваться такому нельзя, поэтому могу пожелать футболисту “Миная” только скорейшего выздоровления.
- Нет ли страха или опасений, ведь вам предстоит встретиться с “Минаем” в Кубке Украины?
- Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом. Думаю, что если в “Минае” все настолько серьезно, то кубкового матча, возможно, и не будет, ведь риск очень большой.