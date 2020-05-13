Денис Попов о случае заболевания коронавирусом в Минае: Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом

Защитник “Динамо” Денис Попов рассказал о том, как прошла первая командная тренировка “бело-синих” после смягчения карантинных ограничений в Украине.

- Тренировка прошла хорошо и продуктивно. Я был рад всех видеть, ведь очень скучал по партнерам, по команде. Думаю, занятие прошло удачно для всех. Мы рады вернуться на футбольное поле и возобновить полноценные тренировки.

- На что была направлена тренировка, какие упражнения выполняли?

- Была хорошая тренировка: провели разминку, играли в квадратах, затем провели мини-турнир на три команды, а в конце занятия была индивидуальная работа.

- Насколько сложно было вернуться к полноценной командной работе?

- Не могу сказать, что было тяжело, ведь тренерский штаб на время карантина давал нам домашнее задание, которое мы выполняли. Поэтому подошли к командным тренировкам в более-менее хорошей форме, не разобранные.

- Каким было вступительное слово от Алексея Михайличенко?

- Главный тренер сказал, что карантин еще полностью не закончен и необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности. Нужно думать не только о себе и своей семье, но и о команде и всех сотрудниках клуба.

- Какие меры предосторожности предприняты сейчас на базе?

- Весь персонал ходит в масках, некоторые - и в перчатках. На каждом этаже возле лифтов установлены антисептики, чтобы дезинфицировать руки.

- “Динамо” ориентируется в тренировочном процессе на заявленное возобновление сезона 30 мая? По вашему мнению, команда успеет подготовиться к этой базовой дате?

- Да, точных дат еще не знаем, но мы начали работу, ориентируясь на возобновление чемпионата 30 мая. Любой футболист хочет поскорее вернуться к игре, быть в тонусе. Глядя на сегодняшнюю тренировку, ребята не растеряли форму, есть нормальное движение на поле. В принципе, как тренерский штаб решит, так мы и будем двигаться.

- Еще не идет речи о спаррингах, например, с молодежной командой?

- О спаррингах еще не слышал, тренерский штаб пока такой информации не давал.

- Вы слышали, что в “Минае”, сопернике “Динамо” в полуфинале Кубка Украины, есть первый футболист, заразившийся коронавирусом? Не успели обсудить это в команде?

- В команде это не обсуждали, но я читал такую новость в прессе. Конечно, это большая проблема - как для самого игрока, так и для клуба. Им нужно изолироваться, чтобы уберечь себя. Считаю, что радоваться такому нельзя, поэтому могу пожелать футболисту “Миная” только скорейшего выздоровления.

- Нет ли страха или опасений, ведь вам предстоит встретиться с “Минаем” в Кубке Украины?

- Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом. Думаю, что если в “Минае” все настолько серьезно, то кубкового матча, возможно, и не будет, ведь риск очень большой.