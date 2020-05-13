"Я наполовину украинец" - Данило Силва в Бразилии носит футболку с тризубом и просит жену готовить борщ

Бывший защитник "Динамо" бразилец Данило Силва рассказал о своей любви к Украине, Киеву и бывшей команде.

- В 2014 году в Украине началась война. Чувствовал ли ты страх, ощущал, находясь в Киеве, что в стране проходят военные действия?

- Я помню, как в ноябре все начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Так же она поступила и в тот раз. Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно.

- Уезжая из Киева, ты забрал с собой в Бразилию украинский флаг и вышиванку. Одевал ее хоть раз после этого?

- Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины – трезубцем – я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку.

- У тебя растут два сына. Хотел бы, чтобы они стали профессиональными футболистами?

- Конечно, желание такое есть. И, если они выберут футбольный путь, то я буду стараться помочь всем, чем могу. Но настаивать на профессиональной карьере не буду – они должны сами принять для себя решение. Пока они маленькие, и я вижу, что им нравится играть в футбол каждый день. Посмотрим, как будет в дальнейшем.

- На одной из встреч с болельщиками "Динамо" ты говорил, что на 50 процентов чувствуешь себя украинцем. Сейчас, через три года после отъезда из нашей страны, можешь сказать то же самое?

- Я по-прежнему наполовину украинец (улыбается). Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю кушать борщ, который научилась готовить моя жена. А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не "Сан-Паулу" или "Коринтианс", а "Динамо" (Киев) и сборную Украины.