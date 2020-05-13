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Де Пена: Надеюсь, скоро Миколенко заиграет в топ-лиге

Премьер-лига
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Уругваец считает, что у Виталия есть все для этого

Де Пена: Надеюсь, скоро Миколенко заиграет в топ-лиге
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Вингер "Динамо" Карлос Де Пена высказался относительно перспектив партнера по команде Виталия Миколенко.

"Он может играть во многих европейских лигах. Это молодой игрок с хорошими физическими данными. Он очень хороший левый защитник, игрок сборной Украины. Также Виталий силен и быстр.

Он легко может играть в Англии, Испании или Италии. Думаю, он перейдет в клуб из одной из этих стран.

Кроме того, он очень хороший парень. Мне приятно играть с ним. Моя дружба с ним находится на очень хорошем уровне.

Надеюсь, он заиграет в топ-лиге, и, думаю, он сделает это скоро", - сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Карлос де Пена
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