Де Пена: Надеюсь, скоро Миколенко заиграет в топ-лиге

Вингер "Динамо" Карлос Де Пена высказался относительно перспектив партнера по команде Виталия Миколенко.

"Он может играть во многих европейских лигах. Это молодой игрок с хорошими физическими данными. Он очень хороший левый защитник, игрок сборной Украины. Также Виталий силен и быстр.

Он легко может играть в Англии, Испании или Италии. Думаю, он перейдет в клуб из одной из этих стран.

Кроме того, он очень хороший парень. Мне приятно играть с ним. Моя дружба с ним находится на очень хорошем уровне.

Надеюсь, он заиграет в топ-лиге, и, думаю, он сделает это скоро", - сказал де Пена.