  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рома начала переговоры по трансферу Мораеса - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома начала переговоры по трансферу Мораеса - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Паулу Фонсека снова обратил взоры в сторону своего бывшего клуба

Рома начала переговоры по трансферу Мораеса - СМИ
Новина українською

Римская "Рома" активизировала свои усилия в поисках забивного нападающего. Связано это с тем, что у Николы Калинича по окончанию сезона закончатся срок аренды, и футболист вернется в "Атлетико".

Для того, чтобы заткнуть дыру в атакующих построениях, римляне обратили внимание на форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Как сообщает издание Roma Press, Паулу Фонсека уже пролоббировал в руководстве клуба данный трансфер и более того, римляне уже отправили "горнякам" запрос по футболисту.

Жуниор Мораес рассматривается в качестве идеального варианта для усиления атаки "Ромы", так как он прекрасно знаком с системой игры Фонсеки, а также будет относительно недорогим вариантом на рынке, так как его контракт с "Шахтером" истекает в следующем году.

Отметим, что в текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
13.05.2020 в 17:47
Рома кроме Шахтера никого не знает?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
13.05.2020 в 17:35
Интересно.. и за сколько его отдадут? Ну тут максимум 5 млн. Возраст уже не тот. Но самое смешное, что за эти 5 млн Шахтер дойстойной замены найти вряд ли сможет. А Сикан еще слишком юн,чтобы соответствовать уровню.
Ответить
0
-3
Валентиныч (Днепр)
13.05.2020 в 17:34
Так он же сказал что продлевать контракт не будет,А очень хочет поиграть в Бразилии.
Ответить
+1
0
qwerty33 (Kyiv)
13.05.2020 в 17:11
У Мораеса появился вариант кинуть "хозяев" второй раз)))))))))))))
Ответить
+1
-3
S.T. (Кировоград)
13.05.2020 в 17:27
это называется трансфер, и во всем цивилизованом мире это нормальная практика, не думал что на футбольных сайтах сидят люди которым неизвестны такие вещи
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...