Рома начала переговоры по трансферу Мораеса - СМИ

Римская "Рома" активизировала свои усилия в поисках забивного нападающего. Связано это с тем, что у Николы Калинича по окончанию сезона закончатся срок аренды, и футболист вернется в "Атлетико".

Для того, чтобы заткнуть дыру в атакующих построениях, римляне обратили внимание на форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Как сообщает издание Roma Press, Паулу Фонсека уже пролоббировал в руководстве клуба данный трансфер и более того, римляне уже отправили "горнякам" запрос по футболисту.

Жуниор Мораес рассматривается в качестве идеального варианта для усиления атаки "Ромы", так как он прекрасно знаком с системой игры Фонсеки, а также будет относительно недорогим вариантом на рынке, так как его контракт с "Шахтером" истекает в следующем году.

Отметим, что в текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.