Арендованный Тымчик рассказал, как Заря выбила для него право играть против Динамо

Защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о своём отношении к арендам и почему киевляне разрешили ему играть против них в очных матчах.

- Уже практически три года ты выступаешь по арендам. Как ты считаешь, арендованные футболисты должны играть против клуба, которому принадлежат?

- Даже не знаю. Лично я считаю, что да. Футболист уезжает в аренду, играет, тренер на него рассчитывает. Тут подходит матч против клуба, которому он принадлежит и получается, что позиция открыта. У твоего тренера возникает головоломка, кого ставить, как сыграть против этой команды. Я считаю, нужно разрешать играть. Получается, клуб отдал тебя в аренду, чтобы ты набирался опыта или же ты ему не подходишь. Чего им бояться?

- Как получилось, что в "Стали" тебе нельзя было играть против "Динамо", а за "Зарю" ты сыграл?

- Поначалу я и за "Зарю" не мог играть против "Динамо", так было в первый год после моего перехода. А когда киевляне хотели купить Саню Караваева, руководство "Зари" поставило условие: если он переходит, то я могу играть против "Динамо". Это было прописано в сделке по его трансферу.