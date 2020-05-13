Рыкун о своем пресловутом переломе: С третьего этажа я не падал. там было немного ниже

Экс-хавбек "Металлиста" Александр Рыкун рассказал, при каких условиях он сломал руку в 2009-м году. Молва тогда говорила, что футболист в состоянии футбольного опьянения выпал с третьего этажа отеля, а эта история впоследствии стала одной из самых узнаваемых украинских футбольных баек. О том, как все было на самом деле, Рыкун рассказал в интервью Чемпиону.

- В марте 2009 года, когда вы неожиданно оказались в одной из львовских больниц с переломами рук и ребер? Были слухи, что в состоянии алкогольного опьянения вы выпали с третьего этажа...

- С третьего этажа - это преувеличение. Было немного ниже. А вообще - дыма без огня не бывает. Я в той ситуации был виноват. Пазлы сложились неудачно. Начало марта. Мы играли с ФК "Львов" в Добромиле фактически на болоте. Игру нужно было отменять. Я вообще не понимаю, как арбитр решил, что газон соответствует уровню матчей Премьер-лиги.

Во "Львове" команду возглавлял Ковалец, который до этого работал в тренерском штабе "Металлиста". Не понимаю, почему нельзя было реально посмотреть на вещи, на состояние поля и договориться о переносе. В итоге мы сыграли 1:1, меня заменили в конце первого тайма. Затем мы остались во Львове, точнее в Винниках. Я был расстроен. Попытался бороться со стрессом с помощью алкоголя. Получилось совсем неудачно. Подробностями делиться не хочу.

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- Вы еще не успели сыграть в следующем чемпионате за "Металлист". Но до конца сезоне не доиграли. Почему?

- Восстановился, летом поехал с командой на сборы. С осени начал играть. Провел несколько неплохих матчей. Но в то время в Харьков начали приезжать высококлассные легионеры. Шавьер, Марлос. Будем откровенны: они были моложе и быстрее меня. Мирон Богданович делал ставку на них.

Откровенно поговорили с тренером, решили, что будет лучше разорвать контракт на взаимовыгодных условиях. Сейчас с Богданычем созваниваемся. Вспоминаем то интересное время, который вместе провели в "Металлисте".