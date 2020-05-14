В 1996 году Максимов получил пять матчей бана. Но по просьбе Сабо дисквалификацию сократили

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня - о сезоне-1996/97, когда "Динамо" "сократило" дисквалификацию своего лидера не в последнюю очередь благодаря совмещению должности главного тренера в клубе и сборной.

Болельщики часто любят утверждать, что украинские гранды в спорные моменты продавливают решения в пользу себя. И такие истории в нашем футболе действительно случались. Одна из самых показательных - осенью 1996 года, когда суровая дисквалификация моментально испарилась по просьбе главного тренера "Динамо".

Киев в сезоне-1996/97 выступил не лучшим образом в еврокубках, вылетев уже после первого раунда в ЛЧ от венского "Рапида" в августе, а затем споткнувшись на швейцарском "Ксамаксе" в Кубке УЕФА в сентябре. Сразу же после прощания с международными турнирами "бело-синих" ожидал выездной поединок с "Ворсклой" в чемпионате Украины, который завершился сенсационной победой полтавчан 4:3. Нужно напомнить, что за весь сентябрь того года киевляне провели шесть встреч, выиграв только дважды (ещё по две ничьи и поражения) - как для самого титулованного клуба страны показатель, мягко говоря, не впечатляющий. Команда была не в форме.

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Матч 10 тура Высшей лиги против "Ворсклы" оказался огненным: уже к 15-й минуте счёт был 2:2 - Ребров и Максимов дважды выводили фаворита вперёд, но Чуйченко находил в себе силы сравнивать счёт. Но ещё до свистка на перерыв полтавчане, завершившие прошлый сезон третьими, оформили преимущество в два гола и готовились ко второму тайму при достаточно комфортных 4:2 на табло.

Тяжело сказать, что наставник киевлян Йожеф Сабо говорил своим футболистам в перерыве, но дебют второй половины оказался фееричным как минимум для Юрия Максимова. Ключевой центрхав "динамовцев" за 60 секунд заработал две карточки, вторую из которых - за удар соперника. Это стоило футболисту пятиматевой дисквалификации.

До финального свистка Киев один мяч успел отыграть, но также успел и потерять ещё одного игрока: Ващук удалился за "фол последней надежды".

После 10 тура украинский чемпионат ушёл на двухнедельную паузу из-за отбора к ЧМ-1998. В составе сборной Максимов стал одним из героев встречи против Португалии, забив победный гол пиренейцам и позволив нашей команде как минимум до ноября сохранить лидерство в таблице. Как раз в последний месяц осени ожидался ещё один поединок против Португалии.

По ходу октябрьской международной паузы происходили и кабинетные игры. Главный тренер сборной Украины (он же главный тренер "Динамо") Йожеф Сабо обратился в дисциплинарный комитет ФФУ с просьбой смягчить Максимову наказание. Причина: это ключевой футболист для национальной сборной, поэтому отсутствие у него игровой практики в течение всего октября пагубно повлияет на его форму и возможный результат второго матча с Португалией.

Чиновники долго не раздумывали и пошли навстречу "Динамо" и сборной Украины, сократив бан до двух матчей. Таким образом, Максимов пропустил игры против донецкого "Металлурга" на Кубок и "Кривбасса" в Высшей лиге.

Дальнейшие события показали, что грандиозного позитива это решение за собой не повлекло. Да, были ассист в победном поединке с винницкой "Нивой" на чемпионат, а также гол "Прикарпатью" в Киеве (плюс шесть очков). Но с другой стороны - даже присутствие хавбека, который был одним из железных лидеров того "Динамо", не помогло киевлянам пройти в Кубке ту же "Ниву" из Винницы в серии пенальти.

Да и надежда на поединок с португальцами также не оправдались: наша сборная уступила в Порту 0:1, хоть Юрий оказался на поле среди лучших.

Со стороны может сложиться впечатление, что крайний в этой истории сам Максимов, но это не так. Нынешний наставник "Ворсклы" на тот момент действительно был практически незаменим как у чемпионов Украины, так и в сборной. Но в одиночку вытаскивать игры удаётся далеко не всегда. Так же получилось, что кабинетные структуры возложили на футболиста надежды, которые в течение осени 1996 года он не оправдал.