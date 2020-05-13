Игорь Суркис: Очень часто вспоминаю Лобановского, особенно когда Динамо терпит неудачи

Президент "Динамо" Игорь Суркис в день памяти Валерия Лобановского поделился воспоминаниями о великом тренере.

- Очень часто вспоминаю Валерия Васильевича, особенно когда "Динамо" терпит неудачи. Хочется, что бы он оттуда подсказал, как действовать дальше. Я часто езжу на кладбище, не только в эти две даты – дни памяти, когда он родился и умер. Прекрасно помню матч в Запорожье. Я сидел рядом с ним на тренерской скамье. Для нас все случилось неожиданно. И если бы мы настояли тогда сразу ехать в больницу… Но настоять мы не могли, ведь если Валерий Васильевич принимал какое-то решение, переубедить его было сложно. Ему нужна была срочная госпитализация, от которой он отказался. После полутора часов нахождения в машине скорой помощи на стадионе нам все-таки удалось его убедить поехать в больницу. К сожалению, инсульт развивался с молниеносной скоростью, и спасти его не удалось. Сейчас можно предполагать все что угодно. Возможно, если бы мы сразу поехали в больницу, то врачи успели бы его спасти... Специалисты прилетели из Киева, они делали все возможное и невозможное. Несмотря на свои проблемы со здоровьем, он все время находился рядом с командой на тренерском мостике до последнего. Можно сказать, что он умер на футбольном поле. Мы его будем помнить, пока мы живы.

- В чем была уникальность тренера Лобановского?

- Сложно охарактеризовать все одной фразой. В первую очередь, он все время учился, никогда не стоял на месте, всегда изобретал что-то новое. Наши звездные динамовцы со стажем, которые с ним еще выигрывали европейские кубки, рассказывали, что когда он вновь пришел в "Динамо" в качестве тренера, это был уже другой Лобановский. Того, прежнего Лобановского я не знал. Я знаю того Валерия Васильевича, с которым я работал бок-о-бок. Он приезжал на тренировку, и я приезжал на тренировку. Мой брат был президентом клуба, но он был занят другими делами. А я находился рядом. Я, можно сказать, был мостиком между президентом клуба и тренером.

Он был уникален тем, что он не давал поблажек ни себе, ни команде. То, что он задумывал, он пытался воплотить. В первую очередь, в тренировочном процессе. А потом это перекладывалось на поле. Выражаясь образно, шлифовалась каждая деталь. Несмотря на то, что он не всегда находился сам в центре футбольного поля, а иногда сидел на стульчике и следил со стороны за тренировочным процессом, его помощники делали то, что он требовал. А они делали все на "пятерку". Он пришел в команду, в которой, казалось, особо ничего не поменял, но эта команда заиграла абсолютно другими красками. Мы сейчас в связи с карантином смотрим знаменитые ретро-матчи "Динамо" 97-99 годов. Да, эта команда могла добиться многого. Уверен, она вполне смогла бы в те годы замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

- Какие уроки оставил Лобановский своим наследникам?

- Прежде всего, нашим современным тренерам нужно учиться быть такими психологами, каким был Валерий Васильевич. Хотя мы не знаем, как бы он руководил командой сегодня. Возможно, он поменял бы тренировочный процесс на сто процентов. Но то, что в физическом плане команда у него была бы готова всегда – это сто процентов. А какие схемы он бы использовал, какую модель игры задействовал бы – мне сложно сказать. Его наследникам нужно продолжать учиться и не останавливаться.