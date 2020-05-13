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ТаТоТаке: В Карпатах задолженность по зарплате больше 4-х месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы зелено-белых никуда не делись

ТаТоТаке: В Карпатах задолженность по зарплате больше 4-х месяцев
Новина українською

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился инсайдерской информацией о нынешнем финансовом положении дел в "Карпатах".

"В "Карпатах" сейчас происходит что-то очень нехорошее. То есть, ничего не происходит. Все команды уже вышли из карантина на тренировки, а "Карпаты" продолжают тренироваться удаленно. Игроки разбросаны по домам и даже не могут собраться на базе, потому что там нужно жить и питаться. Никто этим не занимается.

С деньгами тоже все очень плохо. Покрыли зарплату за ноябрь за счет трансфера Ди Франко в "Днепр-1". За декабрь – получили 150 тысяч не гривен (евро, - прим.) за определенное сыгранное число матчей Сикана в "Шахтере".

Деньги по Сикану были распределены. По моей информации, это даже вызвало некоторое негодование со стороны самого главного человека в "Карпатах". Создается впечатление, что Петр Дыминский принципиально не хочет вкладывать в команду ни копейки.

Сейчас задолженность по зарплате составляет 4 полных и половину 5-го месяца", – рассказал Спиваковский.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
13.05.2020 в 20:50
До чого довели клуб ,немає слів
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