ТаТоТаке: В Карпатах задолженность по зарплате больше 4-х месяцев

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился инсайдерской информацией о нынешнем финансовом положении дел в "Карпатах".

"В "Карпатах" сейчас происходит что-то очень нехорошее. То есть, ничего не происходит. Все команды уже вышли из карантина на тренировки, а "Карпаты" продолжают тренироваться удаленно. Игроки разбросаны по домам и даже не могут собраться на базе, потому что там нужно жить и питаться. Никто этим не занимается.

С деньгами тоже все очень плохо. Покрыли зарплату за ноябрь за счет трансфера Ди Франко в "Днепр-1". За декабрь – получили 150 тысяч не гривен (евро, - прим.) за определенное сыгранное число матчей Сикана в "Шахтере".

Деньги по Сикану были распределены. По моей информации, это даже вызвало некоторое негодование со стороны самого главного человека в "Карпатах". Создается впечатление, что Петр Дыминский принципиально не хочет вкладывать в команду ни копейки.

Сейчас задолженность по зарплате составляет 4 полных и половину 5-го месяца", – рассказал Спиваковский.