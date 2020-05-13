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Суркис: Динамо готово предоставить Заре базу клубной ДЮСШ, там есть все условия

Премьер-лига
(5 голосов)

Президент киевлян - о схеме доигровки нынешнего сезона

Суркис: Динамо готово предоставить Заре базу клубной ДЮСШ, там есть все условия
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою позицию относительно доигровки нынешнего сезона.

"Наша главная позиция - "Динамо" хочет доиграть нынешний чемпионат. А как доигрывать и где доигрывать с учетом сложившихся обстоятельств и пожеланий всех участников, должны решать УАФ и УПЛ. Это их зона ответственности.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) готов к любому сценарию возобновления и продолжения сезона.

Но кроме нашей готовности, есть еще и элементарная логика. В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.

Каждый выезд в нынешних условиях - это логистические проблемы и дополнительный риск здоровью футболистов и сотрудников. Гостиницы не работают, авиасообщение тоже, а значит это совсем другие расклады.

Мы готовы предоставить луганской "Заре" базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как "Динамо", так и игроков, и сотрудников других команд.

Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране - мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях - матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с "Шахтером" в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, "Шахтер" добирается из Киева, выходим на пустой стадион "Металлист", играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?

Учтите тот момент, что от доигровки чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно "Динамо". У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли ощущать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились. С психологической точки зрения играть без поддержки трибун очень сложно, особенно для тех, у кого эта поддержка есть всегда

Для нас не составит труда договориться с "Шахтером", "Колосом" и "Десной", но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция - наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (10)
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ramon4ik (Киев)
13.05.2020 в 23:04
Та норм решение, заре и Александрии просто захотелось повыпендриваться. Мало того, что клуб, который представляет страну в еврокубках (тем более борется за выход в лч) не может профинансировать такие мелочи , им ещё и помощь предлагает главный конкурент
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+2
0
миг-25 (киев)
13.05.2020 в 22:44
Нет ну таких наглых бомжей как Заря из ДНРовсого Ворошиловграда я еще не видел Как сказал кот Матроскин про донецкообразного Шарика-Мы его можно сказать на помойке нашли -А он нам фигвамы рисует Гопники-не нравится? -чемодан-блокпост-Лугандон
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0
-3
absurdlight (Kiev)
13.05.2020 в 23:00
Мужик, есть ум в голове? Теперь мы все в одной лодке.
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+1
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.05.2020 в 23:18
Чувак, у него нету ума, он помешан на ДНР и умственно-недоразвитий, с ним безсмысленно говорить.
0
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
13.05.2020 в 23:12
Лети Донбасс бомбить, долбо.ёб
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0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 22:30
Таки реалії. Я б якщо не карантин кожного тижня на дачу їздив... Стільки зробив, свіжа городина б поспіла. Але карантин СИДИ ВДОМА, НЕ ГУЛЯЙ!
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 23:28
Для тих хто у танку. Авжеж гарно б було провести догравання у нормальному режимі, але пандемія не дозволяє!
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.05.2020 в 22:08
Капець як накинулись.Слухайте більше Циганика.По- моєму більш логічніше грати в двох містах,якщо ігри будуть через кожні два дні
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+1
-1
ascent (Луксор)
13.05.2020 в 22:00
"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) готов к любому сценарию возобновления и продолжения сезона." ... Да, но пока все эти сценарии ДК придумывает само...
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0
-4
avatar
armik (Киев)
13.05.2020 в 21:48
Это он здорово придумал.Эта база построена еще при Шелесте, а с приходом Суркисов туда не вложили ни копейки.
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0
-5


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