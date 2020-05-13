Суркис: Динамо готово предоставить Заре базу клубной ДЮСШ, там есть все условия

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою позицию относительно доигровки нынешнего сезона.

"Наша главная позиция - "Динамо" хочет доиграть нынешний чемпионат. А как доигрывать и где доигрывать с учетом сложившихся обстоятельств и пожеланий всех участников, должны решать УАФ и УПЛ. Это их зона ответственности.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) готов к любому сценарию возобновления и продолжения сезона.

Но кроме нашей готовности, есть еще и элементарная логика. В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.

Каждый выезд в нынешних условиях - это логистические проблемы и дополнительный риск здоровью футболистов и сотрудников. Гостиницы не работают, авиасообщение тоже, а значит это совсем другие расклады.

Мы готовы предоставить луганской "Заре" базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как "Динамо", так и игроков, и сотрудников других команд.

Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране - мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях - матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с "Шахтером" в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, "Шахтер" добирается из Киева, выходим на пустой стадион "Металлист", играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?

Учтите тот момент, что от доигровки чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно "Динамо". У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли ощущать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились. С психологической точки зрения играть без поддержки трибун очень сложно, особенно для тех, у кого эта поддержка есть всегда

Для нас не составит труда договориться с "Шахтером", "Колосом" и "Десной", но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция - наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов", - сказал Суркис.