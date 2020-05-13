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Суркис: Президенты клубов Первой лиги говорят правильные вещи. Нельзя менять правила игры по ходу сезона
Динамо выступает за расширение УПЛ до 14 команд
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою позицию относительно формата следующего сезона УПЛ.
"Динамо" выступает за соблюдение регламента. Изначально было договорено, что в сезоне 2020/2021 УПЛ будет состоять из 14-ти клубов.
При этом должны быть выдержаны четкие критерии прохождения аттестации клубов на следующий сезон. Должны быть предоставлены финансовые гарантии, чтобы не было ситуации, когда кто-то не доиграет до финиша сезона и мы получим пародию на чемпионат, а не полноценный турнир.
Уверен, что клубы Первой лиги, которые хотят подняться в классе, могут предоставить такие гарантии. Я внимательно слежу за всем происходящим в украинском футболе, читаю интервью президентов других клубов и представляю, о чем идет речь.
Президенты этих клубов Первой лиги говорят правильные вещи. Они вкладывают деньги в развитие инфраструктуры, ставят задачи своим командам выйти в УПЛ и ориентируются на принятые правила. Но тут сезон еще не доигран и начинаются разговоры, мол, вас туда не пустят, потому что правила игры поменялись. Как это вообще возможно в цивилизованном мире?
Улучшится ли ситуация после расширения УПЛ или ухудшится - уже не имеет значения. Мы совместно приняли такое решение, утвердили количество команд на следующий чемпионат и не нужно менять правила игры по ходу сезона", - сказал Суркис.
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