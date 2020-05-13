Шапаренко о своем переводе в дубль: Это очень сильно бьет по морали, очень трудно

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в эфире шоу "Трендец" рассказал о периоде работы с тренировочным штабом Александра Хацкевича.

- Почему ты постоянно то в дубле, то в основе?

– Очень много хочется сказать, но не буду этого говорить. Так тренеры просто видят.

У меня с Лужным и Шацких вообще не было контакта. С ними вообще не говорил. С Хацкевичем говорил. Он мне говорил, что нужно улучшить. Может, Лужный и Шацких на меня разозлились, не знаю почему, что они меня то отправляли, то возвращали.

Это очень трудно. Очень сильно бьет по морали. Я интервью вообще не давал, максимум клубу, и то раз на 3-й или 4-й. Многие близкие люди знают всю эту ситуацию. Я бы просто не хотел выносить ее в интернет.

- Что Хацкевич просил улучшить в твоей игре?

– Любил играть, когда он давал мне свободу действия. Тогда я себя чувствовал супер. Когда нужно было строго играть на позиции, то я просто стою без мяча. 20 минут матча прошло, а ты два раза к мячу коснулся, теряешь скорость игры. Потом раз дали пас, второй, ты обрезался и пошла неуверенность.

Хацкевич подсказывал, как лучше принять мяч, когда на тебя игрок бежит, как пробить. Подсказы, важные по игре.

- Ты играл в основе против "Челси", а потом перевели в дубль. Это психологически убивает?

– Тогда я приехал со сборной, а меня на третий день просто отправили в дубль. Можно сказать, отправили на два шага назад. Нужно заново доказывать и попадать в команду. Это очень трудно.