"В радиусе 10 км от стадиона негде припарковаться" - Рафаилов рассказал, как Шахтер автобусами свозил болельщиков на Донбасс-Арену

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о работе "Шахтера" с болельщиками.

- Как клуб привлекает к себе внимание – открытые тренировки, автограф-сессии, пресс-конференции, конкурсы перед матчами, розыгрыш атрибутики.

– Скажите, "Шахтер" это все проводит?

- Да.

– На матче с "Зарей" в Харькове, где больше миллиона народа, есть различные активности вокруг стадиона, бесплатный чай. И вот на матче с "Зарей", которая постоянно показывает хороший футбол, присутствовало на 50-тысячном стадионе порядка 4 тысяч болельщиков.

- Я бы "Шахтер" мерил по "Донбасс Арене".

– Давайте по "Донбасс Арене". В городе в день матча в радиусе 10 км от стадиона вы нигде не могли припарковаться. Потому что все было заставлено автобусами, которыми свозили.

Я работал на шахте, когда играл "Шахтер". У нас генеральный директор собирал директоров, брал билеты на матч и говорил, чтобы там были болельщики. Генеральный директор оплачивал автобусы, давал бесплатно билеты на матчи.

Профсоюз говорил троим-четырем из автобуса, чтобы пришли и написали заявление на помощи. Давали деньги помощи, чтобы могли купить спиртное. Я участник этого процесса. Поэтому не надо говорить.