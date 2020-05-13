  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "В радиусе 10 км от стадиона негде припарковаться" - Рафаилов рассказал, как Шахтер автобусами свозил болельщиков на Донбасс-Арену
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В радиусе 10 км от стадиона негде припарковаться" - Рафаилов рассказал, как Шахтер автобусами свозил болельщиков на Донбасс-Арену

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер высказался о работе Шахтера с болельщиками

"В радиусе 10 км от стадиона негде припарковаться" - Рафаилов рассказал, как Шахтер автобусами свозил болельщиков на Донбасс-Арену
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о работе "Шахтера" с болельщиками.

- Как клуб привлекает к себе внимание – открытые тренировки, автограф-сессии, пресс-конференции, конкурсы перед матчами, розыгрыш атрибутики.

– Скажите, "Шахтер" это все проводит?

- Да.

– На матче с "Зарей" в Харькове, где больше миллиона народа, есть различные активности вокруг стадиона, бесплатный чай. И вот на матче с "Зарей", которая постоянно показывает хороший футбол, присутствовало на 50-тысячном стадионе порядка 4 тысяч болельщиков.

- Я бы "Шахтер" мерил по "Донбасс Арене".

– Давайте по "Донбасс Арене". В городе в день матча в радиусе 10 км от стадиона вы нигде не могли припарковаться. Потому что все было заставлено автобусами, которыми свозили.

Я работал на шахте, когда играл "Шахтер". У нас генеральный директор собирал директоров, брал билеты на матч и говорил, чтобы там были болельщики. Генеральный директор оплачивал автобусы, давал бесплатно билеты на матчи.

Профсоюз говорил троим-четырем из автобуса, чтобы пришли и написали заявление на помощи. Давали деньги помощи, чтобы могли купить спиртное. Я участник этого процесса. Поэтому не надо говорить.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Донбасс-Арена Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...