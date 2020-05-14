Миколенко: Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, то готов остаться в Динамо до конца карьеры

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал слухи относительно интереса к его персоне европейских клубов.

- Нужно сначала заиграть в первой команде, добиться того, чтобы на тебя какой-то клуб обратил внимание и предложил сумму, которая устроит клуб. Считаю, тогда это правильно. Если клуб это не устраивает, то ты – игрок "Динамо", ты обязан выполнять контракт.

- Уже сейчас говорят об интересе к тебе со стороны европейских клубов. Какая у тебя философия? Оставаться максимально долго?

– Если мой клуб это устроит, ему будет выгодно, чтобы я ушел куда-то, тогда буду только за. Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, защищал цвета "Динамо", то хочу здесь остаться до конца карьеры.

- По тебе много есть предложений? Тебе говорят об этом или только в интернете читаем?

– В интернете как ты, так и я читаю. Больше ничего не слышал.