  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Миколенко: Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, то готов остаться в Динамо до конца карьеры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, то готов остаться в Динамо до конца карьеры

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассматривает разные варианты развития карьеры

Миколенко: Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, то готов остаться в Динамо до конца карьеры
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал слухи относительно интереса к его персоне европейских клубов.

- Нужно сначала заиграть в первой команде, добиться того, чтобы на тебя какой-то клуб обратил внимание и предложил сумму, которая устроит клуб. Считаю, тогда это правильно. Если клуб это не устраивает, то ты – игрок "Динамо", ты обязан выполнять контракт.

- Уже сейчас говорят об интересе к тебе со стороны европейских клубов. Какая у тебя философия? Оставаться максимально долго?

– Если мой клуб это устроит, ему будет выгодно, чтобы я ушел куда-то, тогда буду только за. Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, защищал цвета "Динамо", то хочу здесь остаться до конца карьеры.

- По тебе много есть предложений? Тебе говорят об этом или только в интернете читаем?

– В интернете как ты, так и я читаю. Больше ничего не слышал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...