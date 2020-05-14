Рафаилов: На стадион Авангард в Луганске приезжали из Абхазии

Бывший гендиректор "Зари" сообщил о судьбе объектов футбольного клуба в Луганске, оставленных после оккупации части Донбасса Россией.

В каком состоянии Авангард? Не был там уже 2 года. Зеленый стадион, повреждения, которые были нанесены обстрелами, исправлены. В общем арену поддерживают, табло отремонтировали - насколько знаю, туда было попадание.

Подогрев не работает, полив функционирует, но техники нету. Говорят, что соревнования проводятся. Приезжали даже из Абхазии, были сборные ветеранов.

Все остальные поля с 2016 года в ужасном состоянии. База в Новосветловке сгорела, поле разбито.

На стадионе "Шахтер", где играл дубль, газона нету, поле заросло травой.