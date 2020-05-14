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Цитаишвили руководству Динамо: Зачем ждать, пока кто-то сломается?

Премьер-лига
(2 голосов)

Призывает воспитывать новых лидеров

Цитаишвили руководству Динамо: Зачем ждать, пока кто-то сломается?
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили высказался по поводу доверия к молодым футболистам в украинских клубах.

Миколенко, Попову, Шапаренко не давали шанса, пока кто-то не сломался.

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И вот эти трое вышли и показали, что они могут. Зачем ждать, когда кто-то сломается, если уже можно потихоньку вводить в игру?

Тем более, для клуба это хорошо. Если не подходит - можешь продать! А если подходит, то станет лидером команды и будет долго играть.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Георгий Цитаишвили Виталий Миколенко Денис Попов
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
14.05.2020 в 10:03
Бл*ть, редакция.!!! Вы будете одно интервью растягивать на месяц. Зачем эта клоунада....
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simargl (Чернигов)
14.05.2020 в 09:43
Много говорит. Пора продавать )))
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