Премьер-лига
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Цитаишвили руководству Динамо: Зачем ждать, пока кто-то сломается?
Призывает воспитывать новых лидеров
Вингер киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили высказался по поводу доверия к молодым футболистам в украинских клубах.
Миколенко, Попову, Шапаренко не давали шанса, пока кто-то не сломался.
И вот эти трое вышли и показали, что они могут. Зачем ждать, когда кто-то сломается, если уже можно потихоньку вводить в игру?
Тем более, для клуба это хорошо. Если не подходит - можешь продать! А если подходит, то станет лидером команды и будет долго играть.
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Источник:Трендець
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
14.05.2020 в 10:03
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simargl (Чернигов)
14.05.2020 в 09:43
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