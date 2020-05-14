Цитаишвили руководству Динамо: Зачем ждать, пока кто-то сломается?

Вингер киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили высказался по поводу доверия к молодым футболистам в украинских клубах.

И вот эти трое вышли и показали, что они могут. Зачем ждать, когда кто-то сломается, если уже можно потихоньку вводить в игру?

Тем более, для клуба это хорошо. Если не подходит - можешь продать! А если подходит, то станет лидером команды и будет долго играть.