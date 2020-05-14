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Динамо - Ференцварош 3:0. ВИДЕО Финала Кубка обладателей кубков 1975 года

Премьер-лига
(2 голосов)

И весь матч, и обзор

Динамо - Ференцварош 3:0. ВИДЕО Финала Кубка обладателей кубков 1975 года
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Предлагаем вашему вниманию знаменитый ретро-матч, который состоялся в этот день, но 45 лет назад. Тогда в 1975 году "Динамо" в финале Кубка кубков в швейцарском Базеле обыграло венгерский "Ференцварош" 3:0.

События вокруг этого матча и непосредственно игру для UA-Футбол вспомнил Стефан Решко.

14 мая 1975, 20:15

Финал Кубка обладателей кубков

Стадион Сант-Якоб, Базель (Швейцария). 10897 зрителей

"Динамо" (Киев, СССР) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 3:0

Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67)

"Динамо": Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохин

"Ференцварош": Геци, Мартош, Медьеши, Патаки, Раб, Нилаши, Юхас, Муха, Сабо, Мате, Мадьяр

Обзор матча и видео голов

Весь матч

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В статье: Динамо (Киев) Кубок Обладателей Кубков Ференцварош (Будапешт)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
14.05.2020 в 12:06
У меня до сих пор хранится серия из пяти значков ,посвященных этой победе.
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