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Динамо - Ференцварош 3:0. ВИДЕО Финала Кубка обладателей кубков 1975 года
И весь матч, и обзор
Предлагаем вашему вниманию знаменитый ретро-матч, который состоялся в этот день, но 45 лет назад. Тогда в 1975 году "Динамо" в финале Кубка кубков в швейцарском Базеле обыграло венгерский "Ференцварош" 3:0.
События вокруг этого матча и непосредственно игру для UA-Футбол вспомнил Стефан Решко.
14 мая 1975, 20:15
Финал Кубка обладателей кубков
Стадион Сант-Якоб, Базель (Швейцария). 10897 зрителей
"Динамо" (Киев, СССР) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 3:0
Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67)
"Динамо": Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохин
"Ференцварош": Геци, Мартош, Медьеши, Патаки, Раб, Нилаши, Юхас, Муха, Сабо, Мате, Мадьяр
Обзор матча и видео голов
Весь матч
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