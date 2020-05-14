Нападающий Ворсклы вспомнил, как Павлов заставил играть защитником - против Тейшейры и Коноплянки

Владислав Кулач, форвард "Ворсклы", рассказал, как во время выступлений в "Ильичевце" (сегодня - ФК "Мариуполь") в 2013-2014 годах по инициативе коуча Николая Павлова играл на фланге защиты.

Влад вспоминает, что сыграл всего лишь 2 игры как правый защитник.

- Это было против "Шахтера" и тогда моим оппонентом был Тейшейра. И вторую игру против "Днепра", Коноплянки соответственно. Поэтому я не знаю, у кого там вообще могло бы сложиться за эти две игры. Но Николай Петрович так решил.

В принципе, он много где пробовал меня, и справа в полузащите, и слева, и нападающим, много на каких позициях. Ничего удивительного. Две игры сыграл как правый защитник и все, больше после этого не пробовал. Оппоненты были серьезные.

- Как оцените работу с Николаем Павловым и что его отличает от других специалистов?

- В первую очередь, это уважение к себе и его авторитет, потому что не только молодые, но и все специалисты другие, тренеры, руководство нашего и других клубов, где Николай Петрович был, всегда его так уважают, наверное, как никого. Он поставил себя так, потому, действительно, у него уважения и авторитета очень много.

Я думаю, что это тот человек, который помогает каждому: молодому и опытному футболисту, во всех планах. Не только на футбольном поле, он в бытовом плане поможет всегда, поговорить и поддержит.

И у него очень помощники хорошие, знаете, где я работал, это Иван Дмитриевич Балан - это просто золотой человек, мы шутим всегда. Вот даже сегодня говорили: "дедушка-внучек". Мы с ним в очень хороших отношениях. Поэтому я могу сказать, что у Николая Петровича очень большой авторитет.

- Можно сказать, что Николай Павлов оказал большое влияние на вашу карьеру?

- Да, конечно, не только на мою. Наверное, кто в него начинал молодым футболистом, много потом добился высоких результатов, потому что действительно он в начале карьеры, когда ты молод, умел поставить на правильный путь.