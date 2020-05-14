Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря 2014 года рассматривала 4 варианта для переселения из оккупированного Луганская
Кроме Запорожья
До недавнего времени гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов сообщил, что клуб имел несколько вариантов для переезда из оккупированного Россией города Луганск.
По словам экс-менеджера, в Луганске в команды была совсем другая поддержка, чем сегодня в Запорожье.
Стадион посещали как минимум 8000, а на "Металлист", "Днепр", "Динамо", "Шахтер" приходило до 15 000. Что касается Запорожья ...Мы там не стали своими. Я с благодарностью говорю о властях города Запорожье, на стадионе они многое сделали. Город хотел видеть еврокубки!
В частности, отметил Рафаилов, стадион получил лицензию уровня 1/4 Лиги чемпионов.
Экс-гендиректора клуба спросили, почему не состоялся переезд в Чернигов.
Чернигов мы не рассматривали вообще. Я ездил в Винницу, Сумы, Житомир и Черкассы. Встречался с мэрами.
В Виннице стадион не готов, но город красивый. Мы были готовы взяться за стадион, но поскольку он в собственности города, как должно быть - сначала инвестор вкладывает деньги, а тогда город - возвращает.
Вообще мы много работ в Луганске выполнили. Были планы и деньги на это. А в Запорожье готовый стадион, тренировались на плохоньком поле, тогда "Торпедо". В Сумах был неплохой стадион, но негде было тренироваться - вообще.
Новости по теме
- 07:21 Украинские Рафаилов: На стадион Авангард в Луганске приезжали из Абхазии
- 09:41 Украинские Рафаилов: Я шахтер, который уже 18 лет работает на пенсии
- 23:30 Украинские "В радиусе 10 км от стадиона негде припарковаться" - Рафаилов рассказал, как Шахтер автобусами свозил болельщиков на Донбасс-Арену