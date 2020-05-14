Заря 2014 года рассматривала 4 варианта для переселения из оккупированного Луганская

До недавнего времени гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов сообщил, что клуб имел несколько вариантов для переезда из оккупированного Россией города Луганск.

По словам экс-менеджера, в Луганске в команды была совсем другая поддержка, чем сегодня в Запорожье.

Стадион посещали как минимум 8000, а на "Металлист", "Днепр", "Динамо", "Шахтер" приходило до 15 000. Что касается Запорожья ...Мы там не стали своими. Я с благодарностью говорю о властях города Запорожье, на стадионе они многое сделали. Город хотел видеть еврокубки!

В частности, отметил Рафаилов, стадион получил лицензию уровня 1/4 Лиги чемпионов.

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Экс-гендиректора клуба спросили, почему не состоялся переезд в Чернигов.