Чей вы кандидат? Александр Шевченко ответил на вопросы о выборах в УПЛ

Кандидат в президенты УПЛ Александр Шевченко, который сейчас возглавляет Федерацию футбола Львовщины, рассказал, кого он представляет и есть ли у него своя программа деятельности. Наповним, что выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая.

- В прессе вас называют человеком Андрея Павелко и Григория Козловского. Чей вы кандидат?

- Я - сын своих родителей, отец своих детей и друг своих друзей. Я никогда в жизни не был человеком кого-нибудь и вряд ли буду. Со мной можно поговорить о чем-то договориться, однако отдать мне приказ - это крайне сложно.

- У вас есть стратегия развития УПЛ?

- Все, что написано в моей программе - это месседж. Самое главное должны сказать сами клубы. Хочу предложить всем клубам писать и рисовать мою программу.

Я хочу забыть все проблемы, через которые спотыкался украинский футбол до 25 мая. Нужно нарисовать новую Премьер-Лигу и украинский футбол.

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Было бы хорошо, если бы президенты написали правила игры, подписались под ними, и в будущем мы за ними и жили.

Мотивация? Сейчас много говорят о деньгах. Называют суммы - миллионы, миллиарды ...Я состоявшийся человек. А владельцы клубов состоялись еще до меня, они умные и мощные люди. Как я им могу обещать пустые цифры? Меня зовут не Томас Гримм. Если я говорю, то выполняю обещания.

- Реально ли сегодня создать единый телепул?

- Он существует, но не работает. Почему? Нет договоренности между владельцами клубов. В этом и заключается основная задача УПЛ - организовать единый пул, не телевизионный, а просто пул - клубы должны общаться, ставить перед собой задачи и выполнять их. Однако нужно договариваться.

В первую очередь нужно сделать продукт. Только после этого можно его продавать. Нет продукта - ничего продавать.

- Нужно ли расширять Премьер-Лигу до 14 команд?

- На исполкоме УАФ было принято решение расширить УПЛ до 14 команд, а со следующего года - до 16 Это не мое решение, а регламентное.