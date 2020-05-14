Министр здравоохранения Украины сообщил, когда вернутся к вопросу матчей со зрителями

Максим Степанов, министр здравоохранения, который в свое время возглавлял Федерацию футбола Одесской области, в разговоре с #залишайсязФутболом прокомментировал заявление Президента Зеленского о втором этапе ослабление карантина с 22 мая и возможность проведения спортивных соревнований.

- Можете подробнее объяснить заявление Президента Украины?

- Мы планируем восстановление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление УПЛ. Это возможно только при соблюдении противоэпидемических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.

- 30 мая может вернуться футбол в Украину?

- Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе.

Мы прописываем алгоритмы. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования.

- Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус...

- Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.

- Когда болельщики вернутся на стадионы?

- Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы.

В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Ранее сентября мы не можем даже рассматривать этот вопрос.