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Министр здравоохранения Украины сообщил, когда вернутся к вопросу матчей со зрителями
И когда вернутся к вопросу о зрителях на трибунах
Максим Степанов, министр здравоохранения, который в свое время возглавлял Федерацию футбола Одесской области, в разговоре с #залишайсязФутболом прокомментировал заявление Президента Зеленского о втором этапе ослабление карантина с 22 мая и возможность проведения спортивных соревнований.
- Можете подробнее объяснить заявление Президента Украины?
- Мы планируем восстановление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление УПЛ. Это возможно только при соблюдении противоэпидемических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.
- 30 мая может вернуться футбол в Украину?
- Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе.
Мы прописываем алгоритмы. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования.
- Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус...
- Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.
- Когда болельщики вернутся на стадионы?
- Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы.
В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Ранее сентября мы не можем даже рассматривать этот вопрос.
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