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Шахтер провел первую тренировку после выхода из карантина

Премьер-лига
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Горняки вернулись к работе

Шахтер провел первую тренировку после выхода из карантина
Новина українською

14 мая утром "Шахтер" в полном составе собрался в загородном комплексе "Святошин", где провел первую общекомандную тренировку после выхода с карантина.

Тренерам, футболистам и персоналу измерили температуру и только после того, как медицинский штаб убедился, что все здоровы, "оранжево-черные" принялись за работу.

Занятие Луиш Каштру начал с призыва к подопечным ответственно отнестись к пандемии COVID-19 и соблюдать рекомендации ВОЗ.

Тренировка длилась чуть больше часа и включала упражнения на контроль мяча, координацию и завершилась сессия работой в 2 группах.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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