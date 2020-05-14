Шахтер провел первую тренировку после выхода из карантина

14 мая утром "Шахтер" в полном составе собрался в загородном комплексе "Святошин", где провел первую общекомандную тренировку после выхода с карантина.

Тренерам, футболистам и персоналу измерили температуру и только после того, как медицинский штаб убедился, что все здоровы, "оранжево-черные" принялись за работу.

Занятие Луиш Каштру начал с призыва к подопечным ответственно отнестись к пандемии COVID-19 и соблюдать рекомендации ВОЗ.

Тренировка длилась чуть больше часа и включала упражнения на контроль мяча, координацию и завершилась сессия работой в 2 группах.