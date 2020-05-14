Скаут Великих: Многие средние европейские клубы проявляют интерес к молодым украинским игрокам

Известный футбольный скаут Алекс Великих, который работает в системе итальянского клуба "Кальяри", рассказал, почему молодые украинские футболисты интересны европейским клубам.

"Последние три года мы наблюдаем интерес итальянских клубов к украинским футболистам. Речь не только об игроках с чемпионата Украины. Средние клубы ищут возможность сэкономить деньги и взять качественных игроков. Возможно они рискуют, но эти футболисты обойдутся клубам дешевле, чем на рынке Хорватии или Сербии, где цены очень возросли.

Можем вспомнить хорошие выступления таких футболистов как Цыганков, Миколенко или Попов. Кроме них есть еще масса футболистов, которые не играют в первых командах своих клубов, но имеют спрос на итальянском рынке. Я говорю об игроках молодежных команд "Шахтера" или "Динамо" - Ванат, Волошин, Нещерет, Трубин, Якуба и много других. Есть клубы, которые готовы их приобрести, но цена уже сейчас высока, потому что они играют в грандах украинского футбола", - рассказал Великих.