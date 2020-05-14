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Скаут Великих: Многие средние европейские клубы проявляют интерес к молодым украинским игрокам

Премьер-лига
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Скаут рассказал, почему европейским клубам интересен украинский рынок

Скаут Великих: Многие средние европейские клубы проявляют интерес к молодым украинским игрокам
Новина українською

Известный футбольный скаут Алекс Великих, который работает в системе итальянского клуба "Кальяри", рассказал, почему молодые украинские футболисты интересны европейским клубам.

"Последние три года мы наблюдаем интерес итальянских клубов к украинским футболистам. Речь не только об игроках с чемпионата Украины. Средние клубы ищут возможность сэкономить деньги и взять качественных игроков. Возможно они рискуют, но эти футболисты обойдутся клубам дешевле, чем на рынке Хорватии или Сербии, где цены очень возросли.

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Можем вспомнить хорошие выступления таких футболистов как Цыганков, Миколенко или Попов. Кроме них есть еще масса футболистов, которые не играют в первых командах своих клубов, но имеют спрос на итальянском рынке. Я говорю об игроках молодежных команд "Шахтера" или "Динамо" - Ванат, Волошин, Нещерет, Трубин, Якуба и много других. Есть клубы, которые готовы их приобрести, но цена уже сейчас высока, потому что они играют в грандах украинского футбола", - рассказал Великих.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков Виталий Миколенко Денис Попов Алекс Великих Руслан Нещерет Роман Якуба Назар Волошин Анатолий Трубин Владислав Ванат
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Источник:
ТК Футбол

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