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Кривцов: Мы находимся в хороших кондициях, никто не выпадал

Премьер-лига
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Горняки вернулись к тренировкам после карантина

Кривцов: Мы находимся в хороших кондициях, никто не выпадал
Новина українською

Сегодня "Шахтер" возобновил командные тренировки после выхода из карантина. Первое занятие после вынужденного перерыва прокомментировал защитник "горняков" Сергей Кривцов.

"Все очень рады, что возобновилась привычная работа. Провели тренировку в отличном настроении! Соскучились друг по другу, да и в целом по футболу.

Будем набирать форму, готовиться к оставшимся матчам сезона. Сессия показала, что мы находимся в достаточно хороших кондициях, ребята много занимались индивидуально. Никто не выпадал ни физически, ни работая с мячом. Ждем возобновления чемпионата", - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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