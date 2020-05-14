В этот день 14 лет назад Шахтер в Золотом чемпионском матче обыграл Динамо

Пока украинский футбол не вернулся на стадионы, мы продолжаем вспоминать памятные даты лучшей игры в мире.

Так, именно 14 мая, но 2006 года Шахтер в классическом и единственном в нынешнем веке (первый был в 1992, когда Таврия стала чемпионом) Золотом матче обыграл Динамо.

После 30 туров календарного первенства и горняки и киевляне имели по 75 очков и согласно регламенту и под присмотром Любоша Михела отправились бороться за чемпионство в отдельном очном противостоянии в Кривой Рог.

Сам по себе тот поединок был тяжелым, команды изначально предпочитали не рисковать, особенно в первом тайме. После перерыва дело раскочегарилось и на 60-й минуте после затяжной атаки и двух попаданий в штангу Шахтер все-же забил.

Главный тренер Динамо Анатолий Демьяненко отреагировал, и можно сказать, пошел ва-банк, выпустив Милевского вместо защитника Ещенко. Это принесло свои плоды: Динамо нагнетало и за 10 минут до конца основного времени сравняло счет, перевев поединок в экстратайм.

В дополнительное время игра выровнялась свои шансы имели обе команды, но выстрелил уже было подзабытый (больше выходил на замену) Джулиус Агахова, который замкнул навес с углового.

2:1, Шахтер защитил титул и впервые в истории взял два чемпионства подряд.

Шахтер – Динамо 2:1

Голы: Марика 59, Агахова 100 - Родольфо 79

Шахтер: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандиньо, Левандовски (Стойкан 91), Брандау, Рац, Чигринский, Марика (Агахова 80), Срна, Элано (Дуляй 74)

Динамо: Шовковский, Федоров, Ребров, Клебер, Ротань (Белькевич 106), Шацких, Гусев, Ващук, Каддури, Гавранчич (Родольфо 56), Ещенко (Милевский 68)