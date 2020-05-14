Премьер-лига
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СМИ: Выборы президента УПЛ снова перенесены и состоятся после окончания сезона
Как видим, Лига нормально справляется и без президента
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся.
Как сообщает "Трибуна", скорее всего, клубы УПЛ вернутся к этому вопросу после завершения чемпионата, возобновление которого запланировано на 30 мая.
Напомним, что это уже третий перенос даты выборов. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем 27 апреля. Последней датой было 25 мая.
На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.
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Источник:Трибуна
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