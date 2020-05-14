СМИ: Выборы президента УПЛ снова перенесены и состоятся после окончания сезона

Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся.

Как сообщает "Трибуна", скорее всего, клубы УПЛ вернутся к этому вопросу после завершения чемпионата, возобновление которого запланировано на 30 мая.

Напомним, что это уже третий перенос даты выборов. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем 27 апреля. Последней датой было 25 мая.

На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.