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СМИ: Выборы президента УПЛ снова перенесены и состоятся после окончания сезона

Премьер-лига
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Как видим, Лига нормально справляется и без президента

СМИ: Выборы президента УПЛ снова перенесены и состоятся после окончания сезона
Новина українською

Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся.

Как сообщает "Трибуна", скорее всего, клубы УПЛ вернутся к этому вопросу после завершения чемпионата, возобновление которого запланировано на 30 мая.

Напомним, что это уже третий перенос даты выборов. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем 27 апреля. Последней датой было 25 мая.

На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.

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В статье: Украинская Премьер-лига выборы УПЛ
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Источник:
Трибуна

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