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Кополовец: В Карпаты приходят полуфабрикаты, которые играют за деньги, а не за клуб

Премьер-лига
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Все очень плохо

Кополовец: В Карпаты приходят полуфабрикаты, которые играют за деньги, а не за клуб
Новина українською

Спортивный директор "Миная" и экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец поделился мнением о нынешнем положении дел в львовском клубе.

"Что сейчас происходит с "Карпатами"? Честно, мне больно смотреть на эту команду. Львов заслуживает мощную команду, которая бы играла в Европе. Обидно смотреть на "Карпаты". Туда нужно влить новую жизнь. Там нужен новый президент, который любит футбол. Нужна максимальная перезагрузка.

Команда никому не нужна. Там остался бренд. Фанатов – ноль на стадионе. Кому нужен этот футбол? Люди не ходят на футбол, потому что они хотят видеть продукт.

Мы играли обычный матч с "Говерлой" и было 20 тысяч болельщиков. Это я уже не говорю про Лигу Европы. Люди бежали, поддерживали команду. Обидно.

Если бы я был президентом с деньгами, мне было бы стыдно, что мою команду возят. Я бы пригласил футболистов, которые понимают, что такое "Карпаты". Как в "Динамо". Там похожая ситуация. За ту футболку нужно грызть землю.

В "Карпаты" приходят полуфабрикаты, они играют за деньги, не за клуб. Когда мы играли за "Карпаты", у нас были одни из самых низких зарплат в УПЛ, но мы играли в ЛЕ.

Президенту, наверное, команда не интересна. Просто он не хочет, чтобы этот бренд был в других руках. Он не может поднять зарплаты? Может. Не хочет. Команда сейчас в руках двух людей. Есть инвесторы, которые хотят забрать, кто-то не хочет. Тогда команда вылетит в Первую лигу", – сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Карпаты (Львов) ФК Минай
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Источник:
Football Hub

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