Почему Киеву нет альтернативы для всех игр ТОП-6, а Полтава - подходит нижней шестёрке

Главный вопрос мая в украинской Премьер-лиге - в каком формате и где проводить остаток чемпионата. Одной из самых обсуждаемых стала тема возможных "съездных" туров, когда все или какая-то часть игр проходят в одном городе.

Для украинского спорта это не новшество. До сих пор в таком ключе проводятся некоторые турниры в гандболе и волейболе.

Главная причина такого формата в более скромных видах спорта - экономия, ведь ты проводишь несколько игр в одном месте, а не катаешься по всей стране. Нет головной боли по поводу логистики. Тренеры в случае встреч в одном месте могут наяву увидеть всех соперников, а не следить за ними в лучшем случае по видео (если оно есть). А в условиях нынешнего карантина таким образом появляется возможность дополнительно обезопасить себя от длительных переездов.

К тому же, такой формат добавит динамики, ведь при играх каждый третий день футбол будет всегда на слуху у болельщиков: только с утра обговорил с друзьями результаты вчерашних матчей УПЛ, а впереди - уже новая партия матчей, за которую также нужно ещё успеть поговорить.

Преимущество таких видов спорта, как гандбол или волейбол - площадки не так изнашиваются от трёх игр в день как, например, в футболе. Впрочем, и главный вид спорта при необходимости также способен выкрутиться, если по соседству есть стадионы приличного уровня. Мы сейчас не говорим об аренах с трибунами на пять тысяч зрителей, как того требует регламент УПЛ, ведь игры будут, скорее всего, проходить без зрителей. Поэтому на этот аспект можно закрыть глаза.

Ясно, что не все будут довольны таким поворотом событий, учитывая, что кому-то придётся жить и играть на своих полях, а кто-то проведёт остаток сезона фактически на птичьих правах. К тому же, предложенный нами формат может доставить трудности для клубов ПФЛ, поля которых мы для нашей идеи "арендовали". Но при желании даже такие вопросы можно быстро решить.

Теперь же, когда разобрались с плюсами и минусами, представим, как бы выглядел чемпионат Украины, если бы игры действительно проходили в одном-двух соседних городах.

Верхняя шестёрка

Четыре из шести участников находятся в пределах Киева: "Шахтёр", "Динамо", "Десна" и "Колос". На приличном расстоянии (четыре-пять часов езды автобусами) "Заря" и "Александрия". Главный вопрос - где проживать этим командам.

Президент "Динамо" Игорь Суркис вчера заявил, что готов предоставить базу ДЮСШ клуба для луганчан. Таким образом, пока без места остаётся только "Александрия". Выход найти не тяжело: та же УТБ "Динамо", где до начала следующего сезона не будут работать "динамовские" коллективы U-21 и U-19 или база в Счастливом - там в прошлом сезоне тренировался киевский "Арсенал" и молодёжь "Шахтёра" (она также пока распущена).



База в Счастливом по Киевом

Где проводить матчи?

Стадионов на регион - в достатке.

Киев - стадион "Динамо"

Киев - НСК "Олимпийский"

Киев - "Оболонь-Арена"

Чернигов - стадион имени Гагарина

В случае крайней необходимости можно проводить матчи на главном стадионе УТБ "Динамо": там в середине нулевых уже был сыгран один матч высшего украинского дивизиона (с участимем старого "Арсенала"), а сейчас регулярно проводят встречи U-21 и U-19.

Есть ли варианты матчей за пределами Киева?

Желательно подбирать такой регион, который был бы удобен хотя бы двум участникам, дабы оперативней решить вопросы с переездами и базами для тренировок и восстановлений.

Увы, кроме "Александрии" и "Зари" остальным какой-либо другой город кроме Киева будет неудобным. Даже от Александрии к Запорожью придётся ехать более трёх часов, что составляет серьёзные неудобства. И даже если считать такой вариант приемлемым, по соседству кроме Днепра нет других стадионов или баз, где поддерживалась бы инфраструктура. До Кривого Рога нужно сделать серьёзный крюк, да и поле на "Металлурге" сейчас оставляет желать лучшего, Кропивницкий ещё дальше от “Зари”, ну а сам "Днепр-1" выступает в нижней шестёрке.

Нижняя шестёрка

Проблема команд, которые ведут борьбу за выживание: клубы географически разбросаны по всей стране: западный Львов, восточный Мариуполь, центральный Днепр, чуть более северные Полтава и "Олимпик", которому, по идее, вообще должно быть всё равно, где играть. Впрочем, и здесь можно найти точки соприкосновения.

Одним из самых очевидных вариантов выглядит Львов, где есть сразу три стадиона и два клуба: "Украина", "Арена-Львов" и СКИФ - домашняя арена перволигового "Руха". Чуть сложнее с базами, но "Карпаты" уже заявили, что готовы поделиться местом на своих учебно-тренировочных площадках, дабы все могли разместиться рядом. Подобный опыт уже был у "Мариуполя", который осенью прошлого года пару дней тренировался в Брюховичах перед вылетом на матч с АЗ. Но это лишь один клуб, а пристанище нужно найти для четырёх.

Из других вариантов самым логичным выглядит Полтавская область. В регионе сейчас выступает сразу три профессиональных клуба: "Ворскла", "Кремень" и "Горняк-Спорт". Плюс, всё ещё жива и функционирует база ФК "Полтава" - кто забыл, клуб пару лет назад рвался в УПЛ, но в итоге просто снялся, подарив право выступать в Премьер-лиге "Черноморцу".



База ФК "Полтава"

Три стадиона на достаточно близком расстоянии друг от друга также есть: "Ворскла" имени Бутовского, "Юность в Горишних Плавнях и ещё одна полтавская арена "Локомотив", где как раз перволиговая "Полтава" играла. Это поле по ходу нескольких матчей прошлой осенью было домашним для "Кремня". В крайнем случае - в полутора часах езды от Горишних Плавней / Кременчуга расположена Александрия.

Для особых нужд можно подтянуть к матчам “шестёрки” и Днепр, где также есть два стадиона. Но с логистикой в таком случае приходится тяжелее.

Где проводить матчи нижней шестёрки?

Полтава - стадион "Ворскла"

Полтава - стадион "Локомотив"

Горишние Плавни - стадион "Юность"

Александрия - стадион "Ника"

Как играть?

Наставник "Десны" Александр Рябоконь недавно заявил, что самый приемлемый вариант - завершить чемпионат в экспресс-режиме. Во-первых, как уже было сказано, это упростит процедуру переездов: практически сразу после матчей футболисты смогут отправляться на восстановление. Что также важно: без перелётов/переездов можно сэкономить время и как минимум четыре тура действительно провести за 10 дней - например, 1, 4, 7 и 10 июня. Спустя неделю отдыха команды ТОП-6 "добьют" свои матчи последнего круга второго этапа (17, 20, 24, 27 и 30 июня). Нижняя шестёрка может проводить свои игры каждого тура на день позже (2, 5, 8, 11, 18, 21, 25 июня и 1 июля). Дальше - плей-офф за еврокубки.

Как будет на самом деле?

Футбол - достаточно консервативный вид спорта. Например, про создание Суперлиги в западной Европе говорят уже больше двадцати лет, но никаких сдвигов это не принесло. Украинский зритель продолжает ностальгировать о чемпионате с шестнадцатью командами, хотя нет никакой уверенности, что самому болельщику от этого станет легче жить. Поэтому и вариант со съездными турами выглядит необычно и вряд ли будет реализован. Просто потому, что функционеры, как и болельщики, привыкли всё делать по-старинке, по-накатанной.

Скорее всего, УПЛ останется ждать послабления карантина, чтобы у клубов была возможность путешествовать по стране, играя в привычном формате. А предложенный здесь формат - не более чем интересное предложение в мире футбола без свежих идей.