Премьер-лига
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У Десны заболевших коронавирусом не выявлено. Команда приступила к тренировкам
Команда вернулась к тренировкам
Черниговская "Десна", которая на днях прошла тестирование на COVID-19, получила результаты тестов.
В команде все здоровы, и исходя из этого, подопечные Александра Рябоконя приступили к легким тренировкам.
"Десна" уже собралась на базе стадиона имени Гагарина и входит в тренировочный режим с соблюдением всех необходимых мер безопасности под контролем лекарственного штаба.
Напомним, что на карантин черниговцы ушли на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Десна
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