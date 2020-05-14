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У Десны заболевших коронавирусом не выявлено. Команда приступила к тренировкам

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда вернулась к тренировкам

У Десны заболевших коронавирусом не выявлено. Команда приступила к тренировкам
Новина українською

Черниговская "Десна", которая на днях прошла тестирование на COVID-19, получила результаты тестов.

В команде все здоровы, и исходя из этого, подопечные Александра Рябоконя приступили к легким тренировкам.

"Десна" уже собралась на базе стадиона имени Гагарина и входит в тренировочный режим с соблюдением всех необходимых мер безопасности под контролем лекарственного штаба.

Напомним, что на карантин черниговцы ушли на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) коронавирус
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Источник:
ФК Десна

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