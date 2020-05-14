  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Такое впечатление, что позиция УАФ - это "каждый должен выплывать сам по себе"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Такое впечатление, что позиция УАФ - это "каждый должен выплывать сам по себе"

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Михайлович очень недоволен коммуникацией с УАФ

Суркис: Такое впечатление, что позиция УАФ - это "каждый должен выплывать сам по себе"
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое недовольство коммуникацией с УАФ во время карантина.

"Считаю, что коммуникация УАФ с клубами и главными тренерами команд во время карантина должна быть совершенно иной. Не было никакой серьезной коммуникации, мы не знали какая позиция УАФ по ключевым вопросам - по формату и месту доигровки чемпионата, что делать с заменами, сколько их будет, 5 или 3 и так далее. И таких вопросов множество.

Валерий Васильевич Лобановский неоднократно повторял: "В футболе мелочей не бывает". И вот из таких "мелочей" складывается общее отношение к делу.

Провалена была эта "коммуникация". Такое впечатление, что их позиция это "каждый должен выплывать сам по себе". Допустим, "Динамо" и "Шахтер" с этим справятся, но остальным как быть?", - сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...