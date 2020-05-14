Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Такое впечатление, что позиция УАФ - это "каждый должен выплывать сам по себе"
Игорь Михайлович очень недоволен коммуникацией с УАФ
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое недовольство коммуникацией с УАФ во время карантина.
"Считаю, что коммуникация УАФ с клубами и главными тренерами команд во время карантина должна быть совершенно иной. Не было никакой серьезной коммуникации, мы не знали какая позиция УАФ по ключевым вопросам - по формату и месту доигровки чемпионата, что делать с заменами, сколько их будет, 5 или 3 и так далее. И таких вопросов множество.
Валерий Васильевич Лобановский неоднократно повторял: "В футболе мелочей не бывает". И вот из таких "мелочей" складывается общее отношение к делу.
Провалена была эта "коммуникация". Такое впечатление, что их позиция это "каждый должен выплывать сам по себе". Допустим, "Динамо" и "Шахтер" с этим справятся, но остальным как быть?", - сказал Суркис.
Новости по теме
- 09:30 Украинские Президент Динамо прокомментировал окончательное решение по делу дисквалификации Беседина
- 20:54 Украинские Суркис: Динамо готово предоставить Заре базу клубной ДЮСШ, там есть все условия
- 23:48 Украинские Суркис о выборах президента УПЛ: Пока что мы не видели четкую программу ни одного из кандидатов