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Клубы УПЛ договорились не возобновлять чемпионаты U21 и U19

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение должно быть утверждено исполнительным комитетом УАФ

Клубы УПЛ договорились не возобновлять чемпионаты U21 и U19
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола.

Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов восстановления тренировочного процесса в клубах и вариантов восстановления соревнований, в том числе, и чемпионатов U21 и U19.

Представители украинских клубов договорились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U21 и U19.

Впрочем, данное решение пока что не является окончательным и по процедуре еще должно быть утверждено исполнительным комитетом УАФ.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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