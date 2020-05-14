Клубы УПЛ договорились не возобновлять чемпионаты U21 и U19

Сегодня в Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола.

Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов восстановления тренировочного процесса в клубах и вариантов восстановления соревнований, в том числе, и чемпионатов U21 и U19.

Представители украинских клубов договорились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U21 и U19.

Впрочем, данное решение пока что не является окончательным и по процедуре еще должно быть утверждено исполнительным комитетом УАФ.