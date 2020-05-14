Каштру: Надеемся сыграть с Динамо уже в конце мая

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о возвращении к тренировкам, состоянии игроков и ближайших планах команды, задачах на чемпионат и Лигу Европы.

– "Шахтер" возобновил тренировки в общей группе. В каком состоянии футболисты?

– Не все находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с "Динамо". Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя.

– Какова кадровая ситуация в команде, есть ли травмированные?

– Сейчас нет проблем: все в форме и тренируются вместе. В нашем распоряжении 30 футболистов, и они чувствуют себя отлично, готовы работать и играть.

– В каком формате станут проходить занятия до возобновления чемпионата?

– Будем тренироваться ежедневно с соблюдением максимальных мер безопасности, которые рекомендованы Министерством здравоохранения в течение этих недель.

– Планируются ли контрольные матчи?

– В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с "Динамо" планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре. Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться научить их заново определенным вещам, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач. Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень. Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное. Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы привели в действие эти стратегии и хорошо показали себя с "Бенфикой". Теперь, думаю, сможем провести такую же работу и подготовить ребят к требованиям игры.

– Какая, по вашему мнению, оптимальная дата возобновления чемпионата?

– По тем данным, что у нас есть, чемпионат может вернуться в конце мая. Лига Европы, по информации УЕФА, начнется только в августе. УПЛ в любом случае будет раньше Лиги Европы, и с пониманием этого мы работаем ежедневно. Думаю, сможем вернуться уже в конце месяца.

– Были идеи доиграть чемпионат в двух городах. Что скажете по этому поводу?

– Все, что позволит избежать риска инфицирования, будет принято мной и нашей командой. Знаю, что люди, ответственные за эти решения, примут во внимание все то, что лучше для футбола. И если будет лучше доиграть чемпионат в двух городах, снижая при этом риски заражения (без лишних перелетов, переездов и нахождения без надобности в гостинице, чтобы можно было приезжать на стадион на своих машинах и свести к минимуму количество контактов между нами), то мы всегда с этим будем соглашаться и поддерживать такую инициативу.

– Как вы видите развитие ситуации с еврокубками? Станет ли проблемой то, что все команды в августе будут находиться в разном состоянии?

– Мы понимаем, что ситуация форс-мажорная, и не можем думать только о футболе, когда весь мир переживает столь сложный момент. Придется играть, встречая эти трудности. Да, конечно, хотели бы, чтобы Лига Европы была сейчас, хотели бы играть в Харькове, хотели бы летать на матчи, – но это невозможно. У многих людей нет такой работы, которую они бы хотели, некоторые потеряли свои зарплаты, медики встретились с огромными сложностями... Потому мы не станем желать чего-то идеального для себя. Это будут не лучшие условия для футбола, но мы должны адаптироваться. Если потребуется играть Лигу Европы не по тому сценарию, по которому хотелось бы, то будем играть. И в чемпионате, и в еврокубке мы настроены только на победы и постараемся показать себя наилучшим образом. Наше желание – огромное. И если будем много работать, то достигнем своих целей.

– Первостепенная задача сейчас для "Шахтера"?

– Главная цель "Шахтера" – стать чемпионом. С первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы – продолжать демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах. Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Должны поддерживать эту динамику и прибавлять в домашних играх. Дома мы не показали всего, на что способны, а потому постараемся улучшить ситуацию в следующей встрече с "Вольфсбургом". Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы – вот наши цели.