Премьер-лига
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Ворскла продлила контракт с опытным защитником
Владимир Баенко остается в команде и на следующий сезон
Полтавская "Ворскла" продлила контракт с 30-летним защитником Владимиром Баенко.
Новое соглашение сторон рассчитано еще на один год.
Напомним, что защитник перешел в "Ворсклу" в июне прошлого года, и за это время сыграл в УПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Ворскла
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