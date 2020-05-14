Ворскла продлила контракт с опытным защитником

Полтавская "Ворскла" продлила контракт с 30-летним защитником Владимиром Баенко.

Новое соглашение сторон рассчитано еще на один год.

Напомним, что защитник перешел в "Ворсклу" в июне прошлого года, и за это время сыграл в УПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.