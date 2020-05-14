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Ворскла продлила контракт с опытным защитником

Премьер-лига
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Владимир Баенко остается в команде и на следующий сезон

Ворскла продлила контракт с опытным защитником
Новина українською

Полтавская "Ворскла" продлила контракт с 30-летним защитником Владимиром Баенко.

Новое соглашение сторон рассчитано еще на один год.

Напомним, что защитник перешел в "Ворсклу" в июне прошлого года, и за это время сыграл в УПЛ 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Ворскла

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