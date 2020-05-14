Это нереально: Шаран считает, что полноценно подготовить команду к 30 мая не является возможным

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран считает, что до 30 мая (предварительная дата рестарта чемпионата) невозможно вывести команду на прежний уровень.

"Считаю, нереально подготовить футболистов за такой срок. Но задача тренерского штаба – подтянуть физические кондиции.

Теоретически время хватит, но считаю, что немного не хватит, чтобы лучше подготовить. Подготовить сможем, но как – будет известно позже", - рассказал Шаран.