Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, даты матчей плей-офф и финала Кубка еще не определены
Если все пойдет хорошо
Сегодня в Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола, итоги которого подвел исполнительный директор Лиги Евгений Дикий.
"Во время встречи в процессе конструктивного общения представители клубов согласились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U-21 и U-19.
Также мы получили подтверждение от клубов о желании восстановить чемпионат 30 мая, а матчи последнего, 32-го тура провести 19 июля.
К определению окончательной даты финала Кубка Украины и даты матчей плей-офф чемпионата во время совещания решили вернуться позже. Все эти предложения будут официально оформлены и затем предоставлены для утверждения Исполкомом УАФ", - сказал Дикий.
Новости по теме
- 20:18 Украинские Клубы УПЛ договорились не возобновлять чемпионаты U21 и U19
- 19:44 Украинские Исполнительный директор УПЛ: Скорее всего, вариант с доигровкой в двух городах реализован не будет
- 17:38 Украинские Дикий: Клубы УПЛ договорились возобновить соревнования 30 мая, но это еще не утвержденное решение