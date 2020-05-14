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Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, даты матчей плей-офф и финала Кубка еще не определены

Премьер-лига
(1 голосов)

Если все пойдет хорошо

Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, даты матчей плей-офф и финала Кубка еще не определены
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола, итоги которого подвел исполнительный директор Лиги Евгений Дикий.

"Во время встречи в процессе конструктивного общения представители клубов согласились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U-21 и U-19.

Также мы получили подтверждение от клубов о желании восстановить чемпионат 30 мая, а матчи последнего, 32-го тура провести 19 июля.

К определению окончательной даты финала Кубка Украины и даты матчей плей-офф чемпионата во время совещания решили вернуться позже. Все эти предложения будут официально оформлены и затем предоставлены для утверждения Исполкомом УАФ", - сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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