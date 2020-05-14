Денисов: У ТК Футбол и Шахтера единый собственник, но он никогда не вмешивается в работу канала

Генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов в эфире Youtube-канала "Бомбардир" поделился мнением о клубном телеканале "Шахтера".

"Это хорошо, что клуб создал свой ресурс. "Шахтер" генерирует очень много контента, много событий под контент. Его нужно упаковывать и где-то размещать. Им точно нужен ресурс, кроме Youtube или социальных сетей. "Шахтер" больше всех команд УПЛ реализовывает какие-то идеи в проекты, как Shakhtar Social.

Это построено в том числе и под накопление лояльной аудитории, увеличение армии поклонников клуба. Клубное ТВ – это правильный стратегический шаг, чтобы размещать там контент и завоевывать себе аудиторию.

Клубное ТВ во всем мире построено под мерчендайзинг, повышение продаж футболок в той же Азии, на Востоке. "Шахтер" должен куда-то туда двигаться со временем. На мир, не останавливаться на Украине. Амбиции такие у клуба есть, это правильный шаг.

Каналы "Футбол" – это бизнес, это каналы о разных европейских и мировых турнирах, о разных клубах. Новости состоят из зарубежного блока, украинских новостей, Первой лиги и т.д. Не может быть на канале всего того, что хотелось бы реализовать футбольному клубу "Шахтер".

Мы из одной экосистемы "СКМ", потому любой, кто хочет покритиковать, может сказать, что они за одно, не хочу ничего слышать.

ТВ – это органика, каждое слово в каждую секунду. Претензии были в том числе и у Палкина – не так осветили, не так показали. Это нормальная история. Не бывает такого, что ты всем нравишься, какой-то сюжет, программа.

Но так могут сказать все 12 клубов УПЛ про нас, нет ни одного довольного, хотя в какой-то момент каждый был благодарен нам за какой-то показ, трансляцию, сюжет.

У нас единый собственник "Шахтера" и канала. К счастью, он никогда не вмешивается в работу телеканала. Это человек настолько корректный, что он никогда не перейдет какие-то грани, черту.

Мы можем поспорить с Сергеем Палкиным, но и он очень корректный человек, который никогда не уходит в эмоции", – сказал Денисов.