Капитан Львова рассказал об особенностях первых после выхода из карантина тренировок

Капитан "Львова" Сергей Борзенко (№ 33), сообщил, когда его команда возобновила тренировки и как они проходят.

- Сергей, на днях в Украине официально ослабили режим карантина. Как это отразилось на жизнедеятельности "Львова"?

- В понедельник начали тренироваться - впервые за полтора месяца. Занимаемся группами - по 4-5, максимум шесть футболистов. Для нас, игроков, это не проблема, а вот тренерам непросто - им приходится работать фактически весь день.

- Какая еще специфика первых занятий?

- Они кратковременны, по сравнению с обычными: где-то по 50 минут, максимум по времени. Занимается одна группа, потом наступает очередь второй и так далее.

- Все игроки приехали?

- Да. Во время карантина мы находились кто где: кто во Львове, кое-кто в Киеве, кое-кто в других городах Украины (добирались собственными автомобилями), а например, некоторые бразильцы все это время жили на базе ...Все рады видеть друг друга и вернуться к более или менее нормального режима.

- Перед тренировками футболисты прошли тесты?

- На наличие коронавирусной инфекции?

- То же, но также тесты на определение физического состояния...

- Во-первых скажу, что врачи нас сразу проверили на все. Во-вторых, тесты на физическое состояние показали, что с командой все хорошо. Иначе и быть не могло: мы профессионалы, все понимали, что сезон продолжается, а нам надо пережить будто длительный отпуск, однако она завершится. Все футболисты занимались индивидуально, некоторые занятия были в видеорежиме.