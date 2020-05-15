Самсон Годвин высказался о возможности повторения во Львове успеха команды Кононова

Игрок "зелено-белых" 2002-2013 годов (с перерывами) Самсон Годвин, который сегодня работает в структуре клуба и занимается обучением детей, высказался в #залишайсязФутболом о будущем "Карпат".

Самсон признает, что когда команда вылетела в Первую лигу, никто и не мог подумать, что в будущем она обойдет "Галатасарай" и выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Но мы играли 2 года с Кононовым, бились друг за друга!.. Пока трудно сказать, сколько времени надо "Карпатам", чтобы повторить успех команды Кононова. Но нужна стабильная команда. Это прежде всего. Когда будет стабильность - будет и результат. Таланты для этого во Львове есть.

Годвин рассказал, что решил остаться жить в городе в 2008 году.