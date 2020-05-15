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Самсон Годвин высказался о возможности повторения во Львове успеха команды Кононова

Премьер-лига
(1 голосов)

"Карпаты" 2010-го

Самсон Годвин высказался о возможности повторения во Львове успеха команды Кононова
Новина українською

Игрок "зелено-белых" 2002-2013 годов (с перерывами) Самсон Годвин, который сегодня работает в структуре клуба и занимается обучением детей, высказался в #залишайсязФутболом о будущем "Карпат".

Самсон признает, что когда команда вылетела в Первую лигу, никто и не мог подумать, что в будущем она обойдет "Галатасарай" и выйдет в групповой этап Лиги Европы.

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Но мы играли 2 года с Кононовым, бились друг за друга!.. Пока трудно сказать, сколько времени надо "Карпатам", чтобы повторить успех команды Кононова.

Но нужна стабильная команда. Это прежде всего. Когда будет стабильность - будет и результат. Таланты для этого во Львове есть.

Годвин рассказал, что решил остаться жить в городе в 2008 году.

К этому времени гражданства Украины у меня нет, но есть право на постоянное проживание.

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В статье: Самсон Годвин Олег Кононов Первая лига Лига Европы Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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