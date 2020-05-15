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Гендиректор Александрии сообщил о последствиях тестирования игроков на COVID-19
Все здоровы - уже работают на поле
Дмитрий Китаев, генеральный директор "Александрии", сообщил о завершении тестирования в клубе на коронавирус.
Тестирование провели в 2 этапа: сначала тренерский штаб и персонал, а несколько дней назад - все футболисты.
Ни одного положительного результата нет. Все здоровы, все работают.
Команда возвращается к нормальному тренировочному процессу. Конечно, с соблюдением всех карантинных мероприятий.
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Источник:Футбол News
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Vantala (Kharkiv)
15.05.2020 в 11:58
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