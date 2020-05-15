  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Александрии сообщил о последствиях тестирования игроков на COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Александрии сообщил о последствиях тестирования игроков на COVID-19

Премьер-лига
(3 голосов)

Все здоровы - уже работают на поле

Гендиректор Александрии сообщил о последствиях тестирования игроков на COVID-19
Новина українською

Дмитрий Китаев, генеральный директор "Александрии", сообщил о завершении тестирования в клубе на коронавирус.

Тестирование провели в 2 этапа: сначала тренерский штаб и персонал, а несколько дней назад - все футболисты.

Читайте такжеТренеры здоровые, на очереди - игроки. Шаран определился с тренировками Александрии

Ни одного положительного результата нет. Все здоровы, все работают.

Команда возвращается к нормальному тренировочному процессу. Конечно, с соблюдением всех карантинных мероприятий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев коронавирус тестирование
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
15.05.2020 в 11:58
Последствия у стихийного бедствия. А у тестирования - результаты.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...