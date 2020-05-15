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Калитвинцев общается с игроком минского Динамо и возобновляет тренировки с Десной

Премьер-лига
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Калитвинцев-младший

Калитвинцев общается с игроком минского Динамо и возобновляет тренировки с Десной
Новина українською

Полузащитник черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев рассказал о возвращении к тренировкам после длительного перерыва, связанного с карантином.

- Как провели период карантина и насколько удавалось поддерживать себя в форме без коллективных тренировок?

- Тренировался индивидуально, делал пробежки. Дома стоит велотренажер - крутил его - ничего удивительного.

- Общались с партнерами по команде и что было самым трудным в два карантинные месяца?

- Общался в нашем командном чате. Самое сложное то, что не хватало ежедневных тренировок: сидеть дома и ничего не делать - это удручало.

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- Как здоровье и на сколько процентов от максимальной формы Вы сейчас готовы?

- Конечно, кондиции не идеальны, но что-то делали за время карантина - так полностью розтренованным себя не назову.

- Связывались с коллегами из других стран? И, как Вы считаете, что лучше и умнее в современных условиях: играть без перерыва как в Беларуси, досрочно прекратить чемпионат как во Франции, или возобновить соревнования, как уже на этой неделе планирует сделать Германия?

- В Беларуси в минском "Динамо", играет мой друг Артем Сухоцкий (уроженец Нежина - на Черниговщине, - ред.). Общался, спрашивал, как у них. Но как будет в Украине - еще не знаю. Конечно, хочется доиграть чемпионат. Но это уже как решат.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) УПЛ Артем Сухоцкий тренировка карантин
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Источник:
Десна

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