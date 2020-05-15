Коньков вспомнил проблему Динамо перед финалом Кубка Кубков в 1975-м с Ференцварошем

14 мая 1975 года киевское "Динамо" одержало свой первый европейский трофей - Кубок обладателей Кубков УЕФА. В финале на стадионе "Санкт-Якоб" в швейцарском Базеле команда Валерия Лобановского разгромила венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0.

Воспоминаниями о триумфальной еврокубковой кампании киевлян поделился один из ее участников Анатолий Коньков.

- На пути к финалу "Динамо" одержало несколько громких побед, сначала обыграв "Айнтрахт", а в полуфинале - ПСВ. В играх с ПСВ вы уже участвовали. Когда команда почувствовала уверенность в том, что может взять трофей?

- Конечно, путь к финалу был нелегким. Соперники были серьезные, представители стран, которые диктовали тогда футбольную моду в Европе - взять хотя бы голландский ПСВ, который мы разгромили в Киеве со счетом 3:0, правда, в гостях уступили. Но уровень и потенциал нашей команды все же был выше. Еще во время тренировочного сбора чувствовалось, что команда готовится к сезону очень серьезно, в частности к выступлению в Кубке Кубков. И 1975-й стал для команды успешным на всех фронтах.

- Вы пришли в "Динамо" по ходу еврокубкового сезона 1974/1975 и сразу стали основным, одним из ключевых игроков команды. Как удалось так быстро адаптироваться и влиться в коллектив?

- Прежде всего мне помогло то, что в тандеме с Валерием Лобановским "Динамо" тренировал Олег Петрович Базилевич, ранее работавший в "Шахтере". С его методиками я уже был знаком и имел представление, что мне надо делать и с какими нагрузками справляться. Также помогли адаптироваться люди, которые окружали меня. Прекрасный коллектив.

- В тактической модели Лобановского-Базилевича вам была отведена особая роль. Высоко выдвигались с опорной зоны, агрессивно встречали атаки соперников в центре. А быстрые атаки "Динамо" часто начинались с ваших отборов. В этом было новаторство тренеров, или вам раньше приходилось так делать?

- Вы знаете, ничего новаторского в моей игре, как мне кажется, не было, ни для команды, ни для меня лично. По крайней мере, общий успех не зависел от таких вот деталей. По моему мнению, команда у нас была сказочная. В том смысле, что каждый игрок, который находился на футбольном поле или выходил на замену, был абсолютно подготовлен к той работе, которую проводил наш тренерский штаб.

Команда была собрана из высококлассных футболистов. Я бы не стал выделять персоналии - в чем были сильны Коньков, Колотов или Буряк. Вся команда, каждый игрок знал, что он должен делать на футбольном поле. Та работа, которая была заложена в тренировочный процесс, дала возможность адаптироваться к нагрузкам, с которыми приходилось справиться нашим футболистам во время матчей, выполняя большой объем работы.

- Чувствовалось какое-то напряжение перед финальным матчем или команда готовилась спокойно?

- Главной проблемой было то, что несколько ведущих футболистов перед игрой в Базеле получили травмы - Мунтян, Онищенко, Блохин. Однако у нас не было страха финального матча. Вместо этого была какая-то внутренняя уверенность, потому что команда играла хорошо, играла в настоящий футбол.

- Кстати, Олег Блохин начинал матч со швами на ноге, однако в перерыве попросил клубного врача их снять. Сказалось ли это как-то на игре лидера динамовских атак?

- Да если бы я не знал, то по игре я бы и не заметил, что он вышел на поле с травмой. Так, он говорил врачам о определенный дискомфорт. Но на игре это не сказалось, по крайней мере, так выглядело со стороны. И в результате Олег Владимирович провел прекрасный матч.

- Судя по игре, «Ференцварош» ничем вас не удивил, не преподнес каких-то неожиданностей?

- Не соперник нас удивил, а мы соперника, потому что мы не дали возможности венграм проявить себя на футбольном поле, реализовать их сильные стороны. Они угрожали нашим воротам считанное количество раз. А свои лучшие качества наша команда проявила с лихвой.

- В Базеле не было такого давления, как перед финалом Кубка Кубков 1986, который состоялся после Чернобыльской катастрофы и в котором весь стадион болел за "Атлетико"? Атмосфера была достаточно спокойной, без ажиотажа?

- Вы же понимаете, не может такого быть, чтобы финальный матч не вызвал ажиотажа. Конечно, ажиотаж был, атмосфера финального поединка была соответствующая, даже несмотря на небольшую вместимость стадиона в Базеле. Но сама команда, когда готовилась к этому финального поединка, была уверена в своих силах. По моему мнению, все были спокойны. И каждый наш футболист, который принял участие в этом матче, провел его на высоком уровне.

- Другие участники матча вспоминают о шампанском, которое уже ждало команду в раздевалке и сразу было налито в Кубок ...Что еще запомнилось вам после матча? Как команду с завоеванным трофеем встречали на родине?

- Если честно, таких деталей уже не помню. Не придавал тогда этому значения. Наверное, шампанское было, почему бы и нет? Ведь не каждый день команда завоевывает еврокубок. Это было большое событие и для нас, и для всей страны. Но не думаю, что шампанское лилось рекой, поскольку уже через несколько дней мы должны были провести ответственный матч за сборную СССР в Киеве.

Играли с ирландцами отборочный матч чемпионата Европы, сборная была представлена киевскими динамовцами. Что касается финала, мы впервые летали на матч чартерным рейсом. В аэропорту "Борисполь" наш самолет встречали, как и положено победителям. Когда мы вышли с Кубком, вокруг нас уже встречало много людей. Затем сразу поехали на базу, где нас приветствовало руководство. И начали подготовку к матчу за сборную.